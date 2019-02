Juventus | Dybala verso la panchina | il possibile undici anti-Sassuolo

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, laha lasciato il centro sportivo per partire in treno alla volta di Reggio Emilia. Prima di lasciare Torino i bianconeri hanno svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il. Nel corso dell’allenamento Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà domani alle 18 contro l'allenato da De Zerbi. Il tecnico livornese non ha sciolto ancora le riserve sull'titolare e, in particolare, sembra avere qualche dubbio sulla composizione del reparto avanzato. Infatti, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic sono certi di giocare con Pauloe Federico Bernardeschi in ballottaggio per l'altro posto. Il numero 10 bianconero, dopo il gesto di stizza contro il Parma, è stato richiamato da Massimiliano Allegri. In ogni caso, il tecnico livornese ha spiegato chesi è scusato ed ha compreso che ...