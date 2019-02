Donald Trump | scandalo Bezos e tensione con la Russia mostrano il declino di una nazione

'Siamo nati liberi'. Donald Trump - il trionfo davanti ai socialisti Sanders e Ocasio Cortez : ... "Mr Gorbatchev, butta giu' quel muro",, era stato spiritoso nel prendere in giro il socialismo come ideologia politica: "Il socialismo funziona soltanto in due posti", disse Reagan una volta. "In ...

Gaffe di Donald Trump : “Tra i nostri più grandi progressi c’è l’abolizione dei diritti civili”. E si scatena l’ironia sui social : Clamorosa Gaffe del presidente degli Usa, Donald Trump, durante il suo intervento al National Breakfast Prayer, tradizionale appuntamento interreligioso che si svolge ogni anno a Washington. Il presidente americano ha affermato: “Molti dei nostri più grandi progressi, dalla conquista dell’indipendenza all’abolizione dei diritti civili all’estensione del diritto di voto alle donne, sono stati possibili grazie a persone di ...

Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale. Malpass è un’economista statunitense di 62 anni che attualmente ricopre ora la carica di sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali nel governo degli Stati

Donald Trump - l'applauso di Nancy Pelosi diventa un meme - Sky TG24 - : virale il gesto sarcastico della speaker della Camera nei confronti del presidente durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i due nelle scorse settimane è stato aspro lo scontro sul ...

Donald Trump vuole eliminare l'hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : Mettere freno all'epidemia di Aids negli Usa è fattibile. Ma occorre tanto impegno e un piano d'azione bel strutturato , e al momento non c'è,

Donald Trump vuole eliminare l’hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : (foto: Getty Images) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Donald Trump ha espresso davanti al congresso degli Stati Uniti l’intenzione di fermare le infezioni da hiv nel Paese entro il 2030. Solita sparata? Non proprio. Secondo gli esperti statunitensi l’obiettivo è raggiungibile ma bisogna darsi da fare ampliando i programmi di cura, assistenza e prevenzione. Trump non è il primo presidente a ...

Lo "stato dell'unione" di Donald Trump alimenta i dubbi sul futuro : ... che ha invitato gli Stati Uniti a superare le divisioni per raccogliere le sfide della loro grandezza in qualsiasi ambito, dall'economia all'esercito. Ma a colpire è anche la povertà di una visione ...

Lo “stato dell’unione” di Donald Trump alimenta i dubbi sul futuro : Dal suo discorso emerge la povertà di una visione strategica che si limita ad “America first” e di un discorso nazionalista in chiave elettorale. Leggi

Donald Trump : appello all'unità - ma nessun passo indietro sul muro col Messico : Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, ha recentemente pronunciato il discorso sullo Stato dell'Unione. Un discorso particolare, in quanto il Presidente ha dichiarato di volere unità, ma senza fare un passo indietro sulla questione del muro al confine con il Messico. "Dobbiamo rigettare la politica della vendetta, della resistenza, della punizione ed abbracciare il potenziale illimitato della cooperazione, del compromesso e del ...

Donald Trump al Congresso. Un discorso per unire - che divide ancora di più : "Basta con stupide guerre politiche e con queste indagini ridicole e di parte. No alla vendetta e alla resistenza, bisogna scegliere la strada della grandezza". Il messaggio di Donald Trump al Congresso più chiaro di così non potrebbe essere. I democratici hanno riconquistato la maggioranza alla Camera ed evocano scenari da impeachment, così il presidente americano nel discorso sullo stato dell'Unione avverte come è ...

Donald Trump - il discorso sullo stato dell'Unione - Sky TG24 - : Patriottismo, economia e politica estera al centro del discorso del presidente degli Stati Uniti sullo stato dell'Unione. Confermato l'incontro il 27 e 28 febbraio con Kim Jong-un

Cena alla Casa Bianca tra numero uno Fed Jerome Powell e Donald Trump : Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il suo vice Richard Clarida hanno avuto una Cena informale alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump e il segretario al Tesoro Usa ...

Donald Trump - sotto indagine lo "strano colorito" della sua pelle : quali trattamenti per il Presidente? : ... a quali trattamenti di bellezza di sta sottoponendo uno degli uomini più in vista del mondo? Ecco cosa è emerso. La pelle di Donald Trump è più arancione del solito: il New York Times indaga Il ...

Donald Trump : 'Non spingerei mio figlio Barron a giocare a football - è uno sport pericoloso' : Il presidente indovina il pronostico del Super Bowl, ma torna sul tema molto dibattuto dei rischi del football americano