Emiliano Sala | la vergogna dopo la sua morte | lite sui 17 milioni tra Nantes e Cardiff

Scomparso Emiliano Sala - recuperato il corpo trovato nel relitto dell’aereo : Scomparso Emiliano Sala – Sono ore di grande attesa in riferimento alle notizie riguardanti la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, nelle ultime il corpo avvistato nel relitto dell’aereo che si era inabissato nella Manica lo scorso 21 gennaio è stato “recuperato con successo”, la notizia viene riportata direttamente dai media britannici. Non è ancora chiaro se si tratti dell’ex Nantes oppure del ...

Dramma Emiliano Sala - concluse le operazioni di recupero : estratto il corpo rinvenuto all’interno del relitto : L’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei ha comunicato che è stato recuperato il corpo rinvenuto all’interno del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala Un corpo è stato recuperato dal relitto dell’aereo con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso dai radar il 21 gennaio sul canale della Manica. AFP/LaPresse Lo ha riferito l’agenzia investigativa britannica per gli incidenti ...

È stato recuperato un corpo dai resti dell’aereo su cui viaggiava il calciatore Emiliano Sala : È stato recuperato un corpo dai rottami dell’aereo scomparso dai radar lo scorso 21 gennaio, su cui viaggiavano il calciatore Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson. L’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei (AAIB), che ha effettuato le operazioni di recupero, non

Emiliano Sala - il Nantes vuole i 16 milioni dal Cardiff : «Pagate o azioni legali» : Sedici milioni di euro per saldare il cartellino di un calciatore che non c'è più. Li ha chiesti il Nantes al Cardiff City, a tre settimane dalla sciagura aerea nella quale è...

Emiliano Sala - il Nantes ha chiesto al Cardiff la prima rata del cartellino : La notizia ha destato molta indignazione dopo la recente tragedia della morte di Emiliano Sala, il Nantes ha chiesto ai gallesi del Cardiff il pagamento della prima rata, circa 5,5 milioni di euro, per il trasferimento dell'attaccante argentino.A rivelare le intenzioni della società della Loira è stata la Bbc, il club francese pretende dal Cardiff il pieno pagamento del cartellino, 17 milioni di euro, l'acquisto più oneroso nella storia dei ...

