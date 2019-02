Sanremo 2019 | il presidente Antimafia Morra M5s contro “il saluto ai Casamonica” della

Sanremo 2019 - Salvini al comizio : “Anche se lì non mi amano - vi auguro un buon Festival”. E la signora : “Manco morta” : “Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto ‘Questo piccolo grande amore'”. A dirlo, in un comizio in piazza a Terni insieme al sindaco della città, il leader della Lega, Matteo Salvini. I presenti hanno risposto ridendo e una signora ha urlato: “Manco morta”. L'articolo Sanremo 2019, Salvini al comizio: “Anche se lì non mi amano, vi auguro un buon ...

Terza serata Sanremo 2019 : scaletta - ospiti e programma 7/2 : Terza serata Sanremo 2019: scaletta, ospiti e programma 7/2 È ufficialmente iniziata la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, direttore artistico per la seconda volta consecutiva, non ha perso l’occasione per dedicare al grande pubblico dell’Ariston qualche sua performance. Buona la prima per la coppia Bisio – Raffaele. Critiche positive in particolar modo per Virginia Raffaele, incantevole ...

Sanremo 2019 : "Impacciata" - "Inadeguata". Virginia Raffaele fatta a pezzi dai telespettatori : "Impacciata", "inadeguata", "sottotono". Virginia Raffaele per ora non convince il pubblico, su Twitter e non solo. Forse ci si aspettava molto dalla comica più in vista d'Italia, troppo, fatto sta che il sentimento più diffuso dopo averla vista alla conduzione di Sanremo è la delusione. Forse il ri

Sanremo 2019 - il programma di stasera (6 febbraio) : l’ordine di uscita - i cantanti e gli ospiti. Gara per dodici nella serata dedicata a Pino Daniele : La Gara entra nel vivo questa sera, nella ormai consueta location del Teatro Ariston di Sanremo, con il secondo appuntamento della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana: tornano ad esibirsi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non. A breve saranno comunicati i nomi dei cantanti che saranno in Gara questa sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sanremo (6 ...

VIDEO Nek - Festival di Sanremo 2019 : “Mi farò trovare pronto” non convince il grande pubblico : Nek era uno degli artisti più attesi nella prima serata del Festival di Sanremo 2019 ma il cantante non ha convinto totalmente, molti appassionati hanno storto il naso riguardo alla sua prestazione sul palco dell’Ariston. Andrà riascoltato per magari capire di più il testo e l’arrangiamento della sua “Mi farò trovare pronto”, brano inedito scritto e musicato da Paolo Antonacci, Luca Chiaravalli, Filippo Neviani. Di ...

Gli ascolti della 1ª serata di Sanremo 2019 premiano le scelte di Baglioni - la musica torna al centro insieme alla noia : Bene, benissimo gli ascolti della 1ª serata di Sanremo 2019. Si sfiora il 50% per il debutto del Baglioni Bis, sebbene le novità in campo siano davvero poche. Con il 49,5% di share, il direttore artistico fa quindi riprendere fiato alla rete in grosso affanno nei giorni precedenti a causa delle polemiche scatenate da un presunto conflitto di interessi, facendo tornare la voglia di fare spettacolo puro visti i risultati ottenuti dalla serata ...

Sanremo 2019 - retroscena : "Basta un suo battito di ciglia". Il ruolo potentissimo della compagna di Baglioni : "La donna più potente del Festival" è Rossella Barattolo, compagna storica di Claudio Baglioni. Un velenoso ritaglietto di Repubblica è dedicato proprio alla "pantera-manager" a cui basta "un battito di ciglia" per condizionare il Festival. "Lui cerca il suo sguardo", scrive chi era presente alla co

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 10 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 telespettatori, share 1,9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 966.000, 3,95%. Su Canale ...

VIDEO Loredana Berté - Sanremo 2019 : la Tigre calabra fa impazzire l’Ariston - voce senza eguali : Loredana Berté ieri sera è stata grande protagonista al Festival di Sanremo 2019, la celeberrima cantante ha sfoderato tutto il suo immenso talento e ha scaldato il pubblico del Teatro Ariston con una prestazione stellare degna del suo infinito talento che lascia sempre tutti a bocca aperta. La Tigre ha cantato “Costa ti aspetti da me”, brano inedito scritto da Gerardo Pulli e Piero Romitelli, musiche di Gaetano Curreri. Recensioni ...

Sanremo 2019 - tutti i look maschili : Come ogni anno in questi giorni (5-9 febbraio) va in scena il Festival di Sanremo, la kermesse canora italiana più famosa al mondo. C2019;è chi dice con orgoglio di non averlo mai guardato, chi invece aspetta con trepidazione questo momento. E non solo per ascoltare le canzoni, ma anche per commentare conduttori e ospiti, partendo proprio dai loro outfit. La scelta dell2019;abito, giusto o sbagliato, può davvero fare la ...

Le pagelle dei big della prima serata del festival di Sanremo 2019 : Un Sanremo diverso e musicalmente composito quello voluto quest’anno da Claudio Baglioni. Ad un primo ascolto il livello medio sembra buono, tra chi delude le aspettative e chi sorprende parecchio. Sanremo 2019: bene Zen Circus. Livio Cori sperimenta con Nino D’Angelo ASPETTO CHE TORNI – FRANCESCO RENGA Il solito Francesco Renga che canta d’amore ma che sfodera meno vibrati del solito. Un po’ meglio di ciò a cui ci ha ...

Sanremo 2019 - Vladimir Luxuria : "È il Festival dei tormentati. Sento Mike Bongiorno che tuona : allegria" : "Mi sembra il Festival dei tormentati". Vladimir Luxuria commenta questa 69esima edizione del Festival di Sanremo sul suo profilo Twitter ed evidentemente stronca tutti, dai conduttori (Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Rafaele) ai cantanti: "Nero dominante, giovani imbronciati e nessuna le

Sanremo 2019 - il Volo a Casa Billboard : “Ecco i nostri ricordi più belli al Festival” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa ...

Sanremo 2019 - ascolti in calo : share dal 52.1% al 49 - 5% - spettatori da 11.603.000 a 10.086.000 : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo ...