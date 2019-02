Little Mix | i prezzi dei biglietti per il concerto di Milano

Le Little Mix sarebbero felici di collaborare con i BTS : Lo saremmo anche noi! The post Le Little Mix sarebbero felici di collaborare con i BTS appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix : nuove date europee per le eredi delle Spice Girls : Le Little Mix hanno venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo e hanno avuto 4 brani numeri 1 nella classifica UK, 4 album e ben 9 singoli certificati Platino. Inoltre, il loro terzo album 'Glory ...

Le Little Mix in Tour : la girlband annuncia nuove date in Europa nel 2019 : The LM5 Tour: la girlband annuncia nuove date in Europa nel 2019. Unico concerto in Italia il 18 settembre a Milano Le Little Mix hanno annunciato oggi nuovi concerti del loro “The LM5 Tour” in Europa. Il gruppo si esibirà anche in Italia con un’unica data a Milano il prossimo 18 settembre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima dalle ore 11.00 di mercoledì 6 febbraio per gli iscritti a ...

Little Mix a Milano nel 2019 - un’unica tappa italiana nel tour europeo : biglietti in prevendita : Le Little Mix a Milano nel 2019 terranno l'unico concerto italiano della loro tournée europea. La notizia è di oggi: la girl band, tra le più seguite al mondo, farà ritorno nel nostro Paese per un solo evento in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il prossimo 18 settembre. Il live si colloca all'interno del calendario del tour che partirà il prossimo 16 settembre da Madrid, Spagna, per portare la musica delle Little Mix in tutto ...

Le Little Mix in Italia a settembre : annunciato un concerto a Milano : F-I-N-A-L-M-E-N-T-E The post Le Little Mix in Italia a settembre: annunciato un concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Jesy Nelson delle Little Mix potrebbe avere un nuovo ragazzo ed è una star dei reality inglese : Si chiama Chris Hughes e ha fatto "Love Island" The post Jesy Nelson delle Little Mix potrebbe avere un nuovo ragazzo ed è una star dei reality inglese appeared first on News Mtv Italia.

Le Little Mix hanno dichiarato che adorerebbero collaborare con le Blackpink : Sarebbe fantastico! The post Le Little Mix hanno dichiarato che adorerebbero collaborare con le Blackpink appeared first on News Mtv Italia.

Little Mix e Luis Fonsi : collaborazione in arrivo? : Ecco cosa dicono i rumors The post Little Mix e Luis Fonsi: collaborazione in arrivo? appeared first on News Mtv Italia.

Leigh-Anne delle Little Mix ha imitato Rihanna nel video di “Work” e il risultato ti sorprenderà : #Leighanna The post Leigh-Anne delle Little Mix ha imitato Rihanna nel video di “Work” e il risultato ti sorprenderà appeared first on News Mtv Italia.