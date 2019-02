Colpo di scena | Marek Hamsik rimane al Napoli

Adrian - clamoroso Colpo di scena in diretta : 'Mi ricorda qualcuno...' - Carlo Conti e il sospetto su Celentano : 'Mi ricorda qualcuno...'. Adrian non finisce di stupire , nonostante gli ascolti stiano sprofondando settimana dopo settimana, e stavolta è Carlo Conti a sgranare gli occhi di fronte al cartone di ...

L’Eredità - Colpo di scena : ecco perché vince sempre Diego Fanzaga : L’Eredità ormai ha una stella. Si chiama Diego Fanzaga, è un giovane docente di lettere in carriera e sta sbancando le casse del quiz show di RaiUno. Per la precisione Fanzaga si è portato a casa un totale di 162.500 euro. Per la precisione ha vinto nella puntata del 28 gennaio, in quella del 31 e anche in quella del 3 febbraio. Il campioncino coi lobi dilatati è molto amato dal pubblico per via della sua “faccia pulita” da bravo ragazzo e per i ...

L'Eredità - Colpo di scena : Insinna invita in studio la fidanzata del campioncino Diego - tutti a bocca aperta : tutti a bocca aperta a L'Eredità . Il campioncino Diego Fanzaga sta scrivendo la storia di questa stagione, conquistando vittorie su vittorie al quiz preserale di Raiuno ma soprattutto diventando in ...

Silvio Berlusconi verso una rinuncia storica. Gira una voce dentro Forza Italia : Colpo di scena alle urne : Punta tutto sull'Europa, Silvio Berlusconi . E per essere sicuro di non fallire alle elezioni europee secondo un retroscena del Messaggero sarebbe disposto a non candidarsi in tutte le circoscrizioni. ...

Isola dei famosi - il Colpo di scena : anticipazione - annullato il televoto del 4 febbraio. Cos'è successo : colpo di scena a L'Isola dei famosi , annullato il televoto sui 4 concorrenti non vip di Saranno Isolani . In lizza per l'eliminazione c'erano Alice Fabbrica , Giorgia Venturini , John Vitale e Yuri ...

C’e Posta Per Te : Aldo era irremovibile a non voler perdonare la mamma e la sorella. Ma alla fine Colpo di scena… : C’è Posta per te, Aldo irremovibile: il ragazzo entra in studio affermando di non voler perdonare la mamma e la sorella Litigi, incomprensioni e una diatriba familiare che dura da anni, questi i motivi... L'articolo C’e Posta Per Te: Aldo era irremovibile a non voler perdonare la mamma e la sorella. Ma alla fine colpo di scena… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Al Savoia torna Carlo Buccirosso con 'Colpo di scena' : Dopo il successo straordinario della scorsa stagione, a grande richiesta, la comicità di Buccirosso è in scena a Campobasso con ben 2 spettacoli, che già registrano il pienone di pubblico. In un ...

Anticipazioni Trono Classico - Colpo di scena : Natalia corteggia Andrea - Ivan furioso : Uomini e Donne Anticipazioni: Natalia cambia tronista Ci stiamo avvicinando alle scelte e il Trono di Ivan sembra ormai arrivato a una svolta clamorosa se pensate che stando alle Anticipazioni sul Trono Classico pubblicate da NewsUeD Natalia Paragoni ha cambiato tronista. Dite che si tratta di una scelta momentanea e che presto ritornerà dal suo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, colpo di scena: Natalia corteggia Andrea, Ivan ...

Zaniolo-Juventus - Paratici studia il Colpo ad effetto : cifre e retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Non solo un ipotetico foglietto del fantacalcio. Quelli di Paratici potrebbe rappresentare veramente la lista della spesa della squadra bianconera. Come noto nell’elenco figura la presenza di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, il quale continua ad incantare tutti con la sua eccelsa classe e qualità. Il giocatore avrebbe stregato Paratici, il quale sarebbe […] L'articolo Zaniolo-Juventus, Paratici studia il colpo ...

Enrico Mentana - Colpo di scena : torna a Mediaset - la mossa a sorpresa : Domani, mercoledì 30 gennaio, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di #CR4 - La Repubblica delle donne. Ospiti della serata Enrico Mentana di nuovo a Mediaset, dopo tanti anni, e la giornalista sportiva Giorgia Rossi, con i quali si parlerà di attualità a

Diciotti - Fioramonti (M5s) : “Salvini? Potrà esserci un Colpo di scena e tutti noi del governo ci autodenunceremo” : “Inizialmente il ministro Salvini aveva detto che guardava positivamente all’idea di un’autorizzazione al processo nei suoi confronti. La sua posizione ora sembra essere cambiata. Quindi, probabilmente ci sarà un colpo di scena, in cui il governo, che ha deciso all’unanimità quell’intervento sulla nave Diciotti, prenderà le responsabilità in maniera unitaria“. Così, a L’Aria che Tira, il viceministro ...

Colpo di scena : Ida torna al trono over. Ed ecco come reagisce Riccardo : Riccardo e Ida, fino a ieri la situazione al trono over era questa: lui, dopo la rottura, era già tornato a Uomini e Donne perché deciso a incontrare la donna della sua vita; lei, delusa e arrabbiata, aveva salutato tutti e si era allontanata dal programma. Poi il Colpo di scena: dopo mesi di assenza, Ida Platano è di nuovo una dama della trasmissione di Maria De Filippi. Un ritorno che ha fatto felici tante persone a Uomini e Donne. In ...