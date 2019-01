NBA – Porzingis saluta i Knicks | il lettone è un nuovo giocatore dei Mavs

sportfair

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Kristapsè undei Dallas Mavericks: dopo l’incontro di questa mattina con iilvola lontano da New York Un clamoroso colpo di scena ha portato in queste ore Kristapsai Dallas Mavericks. Il, che questa mattina aveva avuto un incontro con iin cui aveva palesato la sua preoccupazione per le prestazioni della sua squadra, è stato ‘spedito’ alla franchigia texana in cui farà coppia con Luka Doncic. Insieme allo sloveno,forma così un’accoppiata europea da sogno per l’NBA. Ai, insieme alarrivano anche Tim Hardaway Jr e Courtney Lee. Ial contrario si aggiudicano Dennis Smith Jr, DeAndre Jordan, Wes Matthews e una futura scelta al draft.L'articolo NBA –: ilè undeiSPORTFAIR.