Giorgio Manetti e la nuova fidanzata | “Ecco cosa mi ha detto Tina Cipollari”

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Per me Gemma Galgani è un bel ricordo' : Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dividendo il pubblico di Uomini e donne tra suoi grandi estimatori e inevitabili haters. Nella puntata dedicata al Trono Over, andata in onda lo scorso 14 gennaio, la dama si è resa protagonista di un clamoroso passo indietro nei confronti di Rocco Fredella, che ha poi portato ad un'accesa discussione in studio. Lei ha dichiarato di considerarlo solo un bravissimo attore, che ha mostrato interesse per ...

U&D : Sossio regala un anello a Ursula - Giorgio Manetti non guarda più il programma : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sossio Aruta e Giorgio Manetti. Se l'ex calciatore ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore ad Ursula nel corso della puntata odierna del trono over, il Gabbiano ha rilasciato un'intervista dove è tornato a parlare del programma che l'ha reso famoso. Uomini e Donne: ...

Giorgio Manetti non guarda più Uomini e Donne e spiega il perchè : Uomini e Donne: Giorgio Manetti fa una rivelazione choc Giorgio Manetti ha rilasciato un’interessante intervista al blog SuperGuidaTv, parlando della sua vita privata, dei suoi nuovi progetti e anche della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fatto una clamorosa rivelazione che ha già fatto molto discutere. Cosa ha detto? Giorgio Manetti ha asserito di ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti criticato prima de L’Isola 2019 : Giorgio Manetti di Uomini e Donne attaccato prima de L’Isola dei Famosi Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne è stato duramente criticato sui social prima de L’Isola 2019. Il motivo? In pratica l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un video su instagram in cui ha voluto fare gli auguri di un nuovo anno pieno di soddisfazioni ai suoi tantissimi follower. Ovviamente questi ultimi hanno ...

Giorgio Manetti a cena con ‘lei’ - di Uomini e Donne. E il gossip vola : Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da ...

Giorgio Manetti dimentica la fidanzata? A cena con Anna Tedesco : Giorgio Manetti è tornato single? A cena con Anna Tedesco Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme. Gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno trascorso una serata in un noto locale e non hanno mai nascosto di essere buoni amici e di frequentarsi nella vita di tutti i giorni. Giorgio Manetti è tornato single? È questa la domanda che molti utenti sui social si stanno chiedendo, dopo aver visto le Stories Instagram della Tedesco ...

U&D - Giorgio Manetti rivela di convivere con una nuova compagna : Giorgio Manetti è uno degli ex protagonisti del talk show Uomini e Donne: il famoso 'gabbiano' è stato per parecchio tempo al centro del gossip per via della sua relazione travagliata con la dama Gemma Galgani. All'interno di Uomini e Donne però, Giorgio non è mai riuscito a trovare la compagna della sua vita, nonostante le sue svariate frequentazioni con le diverse donne che venivano a corteggiarlo. Il pubblico di Maria De Filippi è stato da ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata e annuncia : ‘Conviviamo’ : “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio”. Con queste parole Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, ufficializza la storia d’amore con la sua nuova compagna, benché preferisca non rivelarne il nome. LEGGI: Uomini e donne, Giorgio Manetti torna in tv: ‘Maria De Filippi sa tutto’ Giorgio Manetti ...

Giorgio Manetti ho una nuova fidanzata e mi lascia tranquillo : Giorgio Manetti è stato intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato di essere tornato, da qualche settimana, da Praga, dove ha trascorso una vacanza con la nuova compagna, con cui condivide passioni e interessi: “Mi piace il divertimento, anche se mi interessa pure fare una vacanza culturale. Come lei, amo molto andare indietro nel tempo nei posti dove non ci sono negozi, nè centri commerciali. ”Della nuova fidanzata non ...