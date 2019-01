Diciotti | Salvini | “Io come Berlusconi su giudici? No | è diverso Non sono ministro che

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : "Telefonate roventi" - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il "cambio di rotta" di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle. La bomba Diciotti-migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ancora prima i grillini, che se voteranno no al rinvio a giudizio del leader leghista, come chiesto dallo

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - oggi il caso Salvini in giunta per le autorizzazioni - : Incontro notturno tra il premier e i vicepremier, ma non si sblocca la situazione. oggi in giunta Immunità del Senato al via l'esame per l'autorizzazione a procedere contro Salvini. Cinque Paesi ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti la retromarcia di Salvini - 30 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti la retromarcia di Salvini; Sea Watch interessata la Corte europea dei diritti dell'uomo , 30 gennaio 2019, .

Diciotti - Salvini avverte : niente scherzi. Ira di Di Maio : hai cambiato idea : La scarna nota targata fonti M5S parla di «cambio di posizione assunto da Matteo Salvini». E dietro a questa frase c'è tutta la rabbia di Luigi Di Maio per la mossa a sorpresa...

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Processo non va fatto' - Di Battista : 'Premier scriva a giudici' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...

Diciotti - Salvini insiste : “Sui barconi ci sono terroristi infiltrati - ho difeso il mio Paese” : Salvini si è difeso per il caso Diciotti a 'Di Martedì': "Ci sono segnalazioni precise che sui barconi si infiltrano spacciatori, delinquenti, terroristi. In Tunisia ci sono almeno 3mila combattenti islamici. Ad ogni barcone che arriva in Italia illegalmente dirò di no. Se per qualche magistrato è sequestro di persona per me è difendere i confini del mio Paese".Continua a leggere

Diciotti - M5s spaccato sul processo a Salvini. Sponda Conte salva l'alleanza : Perché una parte dei parlamentari, al di là dell'opportunità politica, è davvero convinto che quello di Salvini non sia un caso che rientri nelle fattispecie in cui dire sì all'autorizzazione. 'È ...

Diciotti - Pietro Senaldi : "Salvini - scacco matto a Di Maio. Così i 5 Stelle resteranno fregati in ogni modo : Alla fine Matteo Salvini ha messo nel sacco Luigi Di Maio e tutti i 5 Stelle. Sul caso Diciotti il leader della Lega potrebbe andare a processo e ha chiesto ufficialmente al M5s di dare voto contrario alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Tribunale dei ministri. E ora Di Maio non sa che f

