Centinaia di fan sotto la pioggia in via Diaz per incontrare Alberto Angela

Il Brasile in ginocchio per una diga. In Centinaia scomparsi nel fango : San Paolo Trentaquattro morti accertati e almeno 300 dispersi che si teme di non trovare in vita man mano che passano le ore. Il Brasile affronta quello che è il peggior disastro ambientale degli ultimi anni. Una diga è crollata a Brumadinho, un piccolo comune nello stato del Minas Gerais, distruggendo col suo carico di detriti altre due dighe che sono tracimate inondando di fango l'area intorno.Proprietaria della struttura la multinazionale ...