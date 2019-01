Camera | M5S bacchetta i suoi deputati | niente corse | dall' aula si esce composti

Eutanasia - alla Camera avviato l'iter della proposta di legge Esulta M5S : È stata avviata oggi alla Camera dei deputati la discussione generale sulla proposta di legge di iniziativa popolare in tema di rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'Eutanasia. ...

Tav - alla Camera slitta voto su mozioni. Lega : ‘Difficile dimostrare che non sta in piedi’. M5s : ‘Faccia meglio conti’ : Si rinvia il voto della Camera sulla Tav. Le mozioni di Fi, Pd e Fdi in favore della Grande opera sono arrivate oggi a Montecitorio, ma l’assemblea era praticamente deserta. Anche per questo motivo il voto è slittato a dopo il termine delle votazioni della proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Intanto la maggioranza sta lavorando a una mozione unitaria che rinvii la decisione in attesa dei risultati dell’analisi ...

Eutanasia - la Camera ci riprova : M5S pronto e Lega cauta : Perche' e' un tema che necessita di 'mettere da parte l'appartenenza politica', replica all'osservazione che l'Eutanasia non e' tra i punti del Contratto di governo. Insomma, 'occorrera' da parte di ...

Le polemiche sull'incontro NoVax organizzato da una deputata M5s alla Camera : Si è tenuto il 24 gennaio alla Camera con un'associazione anti-vaccini. Ha fatto alzare molti sopraccigli, e la ministra della Salute Grillo si è dissociata

Le polemiche sull’incontro NoVax organizzato da una deputata M5s alla Camera : Sara Cunial alla conferenza sui vaccini organizzata con l’associazione Corvelva (foto: Roberto Monaldo/LaPresse) Il 24 gennaio è stato organizzato alla Camera dei deputati l’evento Libertà di scelta. Il Vaccini-gate in Parlamento, un incontro promosso dalla deputata del Movimento 5 stelle Sara Cunial. insieme a un’associazione che negli anni si è distinta per le sue posizioni NoVax. L’evento ha scatenato molte polemiche, ...

Evento no-vax alla Camera - la dissidente M5S snobba le critiche grilline : "Non temo ritorsioni. Grillo? Faccia quel che vuole" (di G. D'Angelo) : "Grillo Faccia quel che vuole, siamo in democrazia". A margine dell'incontro che ha organizzato alla Camera con una associazione no-vax, Sara Cunial appare molto sicura di sé. La sua iniziativa però, ad appena un paio di settimane dalla firma posta da Beppe Grillo al Patto trasversale per la Scienza del virologo Burioni, ha innescato un turbinio di polemiche tra i pentastellati.Poche ore prima la ministra della Salute Grillo si era ...

Camera - l’appello di Dall’Osso (ex M5s) a Di Maio : “Luigi - non dire che non ti voglio bene…” : “Per la prima volta nella storia della Repubblica, essere disabile viene considerato come avere un vantaggio economico”. Inizia così l’intervento in Aula di Matteo Dall’Osso, ex deputato del M5s e passato a Forza Italia lo scorso dicembre, che critica il governo (e soprattutto Luigi Di Maio) per l’impianto della legge di Bilancio e i dettagli del reddito di cittadinanza. “L’assegno di disabilità viene ...

