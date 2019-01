MotoGP | la Yamaha Petronas SRT propone a Lewis Hamilton di guidare la M1

MotoGP - la Yamaha con i colori petronas invita Hamilton : Complice la comunanza del main sponsor malese petronas, in occasione della presentazione a Kuala Lumpur il team Yamaha SRT ha invitato Lewis Hamilton a provare la moto che parteciperà al mondiale 2019 ...

MotoGP Yamaha - Morbidelli : «Hamilton sulla mia moto - ora salirò io su una F1» : KUALA LUMPUR - Franco Morbidelli è pronto a salire sulla vettura di Lewis Hamilton: almeno è quanto ha detto scherzando durante la presentazione a Kuala Lumpur del team Yamaha SRT. Il main sponsor è ...

MotoGP - Yamaha ha ufficializzato Takahiro Sumi come nuovo project leader : La ristrutturazione è delineata, nella conferenza stampa a margine della presentazione del Team Petronas a Kuala Lumpur, Kouichi Tsuji, capo della Yamaha Motor Racing , ha ufficializzato il nuovo ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGP e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° ...

MotoGP - ecco la Petronas Yamaha di Morbidelli : 'È un grande momento per lo sport malese e per il nostro motociclismo - ha detto il responsabile della struttura - Solo pochi anni fa abbiamo iniziato a competere nelle classi minori e l'opportunità ...

MotoGP. Yamaha Petronas SRT - Franco Morbidelli : 'Farò il massimo per rendere orgoglioso questo team' : Nuovo look, stesso sorriso. Franco Morbidelli sale sul palco con una nuova "acconciatura" alla presentazione della livrea del team Yamaha Petronas , svolta a Kuala Lumpur. Il pilota italo-brasiliano ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La mia Yamaha sarà un po’ interista. Se Bagnaia e Morbidelli mi battono un po’ mi irrita…” : La soglia dei 40 anni è ormai pRossima per Valentino Rossi e il campione di Tavullia è pronto per un’altra avventura nella classe regina del Motomondiale. Nella sua 23esima annata nel mondo delle due ruote (la 19esima nella massima cilindrata) Rossi vuol dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione. Di questo ed altro ha parlato il nove volte iridato nella trasmissione Rai ‘Che tempo che fa‘, condotta da Fabio ...

MotoGP - Petronas Yamaha SRT 2019 : il LIVE della presentazione della nuova moto di Morbidelli e Quartararo : ... Petronas Yamaha Sepang Racing sale in cattedra: il nuovo team satellite di Iwata oggi entra ufficialmente nel Campionato del mondo di motoGP. Lo fa con la coppia di piloti formata da Fabio ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2019 (28 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. C’è Valentino Rossi : Lunedì 28 gennaio verrà presentata la nuova Yamaha che dovrà affrontare il Mondiale MotoGP 2019. A Jakarta (capitale dell’Indonesia) verrà alzato il velo sulla nuova creazione di Iwata, gli appassionati conosceranno la moto con cui Valentino Rossi e Maverick Vinales cercheranno di andare a caccia del titolo iridato sfidando Honda e Ducati. La Yamaha dovrebbe essere assolutamente rinnovata rispetto alle ultime due versioni visto che le ...

MotoGP – Jorge Lorenzo innamorato della Honda - il maiorchino si ricrede : “quando ero in Yamaha pensavo di chiudere lì la carriera - ma…” : Jorge Lorenzo orgoglioso di aver scelto la Honda come nuovo team: le parole del maiorchino all’inizio della sua nuova avventura La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poche settimane andranno in scena a Sepang i primi test dell’anno, ai quali non parteciperà però Jorge Lorenzo, a causa dell’infortunio procuratosi la settimana scorsa allo scafoide. AFP/LaPresse Il maiorchino è stato comunque presente, due ...

MotoGP - quando viene presentata la Yamaha 2019 di Valentino Rossi? Data - programma - orario e tv. Tutte le indiscrezioni : Sarà presentata il 4 febbraio la nuova Yamaha M1 che prenderà parte al Mondiale MotoGP 2019. La sede dell’evento, tuttavia, sarà inconsueta, dato che si svolgerà a Giakarta, capitale dell’Indonesia, alle ore 10.45 locali, le 4.45 italiane. Un orario tutt’altro che comodo alle nostre latitudini che, gioco forza, renderanno inutili possibili dirette tv. Sui canali social dellaa Yamaha, tuttavia, dovrebbe essere disponibile la ...

MotoGP - il sorprendente retroscena relativo a Pedrosa : “Dani è stato ad un passo dal dire sì alla Yamaha” : Clamorose rivelazioni vengono a galla su Dani Pedrosa, lo spagnolo è stato vicinissimo negli scorsi mesi a trasferirsi in Yamaha Dani Pedrosa è stato vicino a diventare un nuovo pilota della Yamaha, affiancando Franco Morbidelli nel team SIC Petronas. Conclusa la sua esperienza con la Honda, la nuova squadra del Motomondiale ha avvicinato lo spagnolo per proporgli la possibilità di unirsi a Franco Morbidelli in questa nuova ...

MotoGP – Presentazione Honda - Lorenzo punge subito Yamaha e Ducati : “qui è tutta un’altra cosa” : Le parole di Jorge Lorenzo alla Presentazione della Honda 2019: il maiorchino non risparmia i suoi vecchi team, che frecciatina a Ducati e Yamaha E’ stata svelata la RC213V che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. I due campioni spagnoli sono stati affiancati sul palco di Madrid da Doohan e Crivillè, per celebrare i 25 anni di collaborazione tra Repsol e Honda. Nonostante entrambi i piloti siano ...

MotoGP - la Yamaha cambia il capo-progettista : via Kouji Tsuya - dentro Takahiro Sumi : Chi sbaglia, paga. Ed in questo caso è toccato a Kouji Tsuya finire come vittima sacrificale della crisi Yamaha. Stiamo parlando capo-progettista della casa di Iwata, divenuto celebre per il famoso “harakiri” mediatico di Zeltweg, in occasione del Gran Premio d’Austria, nel quale ammetteva i pesanti errori nel creare la nuova M1 e nel quale si scusava a mezzo stampa nei confronti dei piloti che, da tempo, avevano perso la ...