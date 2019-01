Landini nuovo segretario Cgil | “Unità e diritti” E subito sfida al Governo

Cgil - Maurizio Landini è il nuovo segretario generale - : L'ex numero uno Fiom eletto con il 92,7% di sì. "Il risultato parla da solo. È una grande prova di unità, di democrazia", ha detto. Poi è sceso in platea per abbracciare Susanna Camusso e ringraziarla.

L'accordo era nell'aria, come riportato dal Fatto Quotidiano, ed è stato chiuso nella notte. La contesa tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla per la guida della Cgil è stata chiusa con il classico accordo di vertice: Landini sarà segretario e Colla suo vice affiancato da un'altra componente dell'attuale segreteria, Gianna Fracassi.

