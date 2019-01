Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Non ci sarà manovra correttiva  | 24 gennaio 2019

Spagna - bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie - Julen dista solo 4 metri : si scava il tunnel orizzontale : Spagna, bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie, Julen dista solo 4 metri: si scava il tunnel orizzontale, l'ultimo step prima del recupero

Ultime notizie Roma del 24-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle stelle in Venezuela Dov’è il leader dell’opposizione o Android si autoproclamato presidente Inter meno di sostegno degli Stati Uniti del Canada di molti stati sudamericani Brasile Colombia Compresi Il presidente Nicolas Maduro al timone della 2013 non si arrende parla di colpo di stato e chiama il popolo alla mobilitazione dopo ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Cedric Soares pronto a rimpiazzare Sime Vrsaljko : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Cedric Soares può arrivare per sostituire Vrsaljko. Perisic può partire subito, in quel caso arriverà prima de Paul.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : Allan non si allena - vola al Psg? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan non si è allenato e potrebbe volare verso il Paris Saint German. Intanto Marek Hamsik ha deciso il suo futuro.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Venezuela - Guaidò si proclama auto presidente/ Ultime notizie - caos a Caracas : 14 morti e centinaia di arresti : Venezuela, Guaidò si proclama auto presidente/ Ultime notizie, caos a Caracas: 14 morti e centinaia di arresti. Destituito Maduro che però non indietreggia

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 - Sallusti attacca Rinaldi in tv : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Sallusti attacca Rinaldi in tv Continua a generare discussioni la misura Quota 100, del cui decreto si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e soprattutto la circolare Inps contenente le istruzioni operative. In tv si continua a parlare delle principali misure della Manovra e ovviamente a tenere banco sono le Pensioni. In occasione dell’ultima puntata di DiMartedì, c’è stato un confronto tra il ...

Cuneo - cadavere di donna con volto sfigurato : identificata/ Ultime notizie Barge : probabile femminicidio : Cuneo, cadavere di donna con volto sfigurato: identificata, ha 70 anni. probabile femminicidio fuori dalla chiesa di San Rocco di Barge. Le Ultime notizie

