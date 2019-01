Inter – Rinnovo Icardi | nei giorni scorsi un incontro segreto tra la dirigenza nerazzurra

Rinnovo Icardi - primo incontro Inter-Wanda Nara/ "Passi avanti" : Marotta vuole eliminare clausola rescissoria : Rinnovo contratto Mauro Icardi, primo incontro Inter-Wanda Nara: 'passi avanti', ecco cifre e le richieste. Marotta vuole eliminare la clausola rescissoria

Inter-Icardi - ci siamo : rinnovo a 7 milioni di euro e clausola da 180 milioni : Finalmente ci siamo: l'Inter e Mauro Icardi sono pronti a dirsi sì per tante altre stagioni. Il capitano nerazzurro, infatti, grazie all'intervento del suo entourage guidato dalla moglie Wanda Nara è rimasto soddisfatto dall'offerta formalizzata dal club di Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, il rinnovo è praticamente ad un passo a queste condizioni: 7 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus con ...

Dal rinnovo di Icardi con l’Inter al ruolo di agente di Tonali - Wanda Nara sincera : “ai tifosi dico che anche mio figlio è Interista e…” : Wanda Nara tra battute e certezze: le parole della moglie di Mauro Icardi riguardo il rinnovo del marito con l’Inter anche quando Wanda Nara è protagonista di eventi che non sono del tutto legati al mondo dello sport, è inevitabile, visto il suo ruolo, che si parli di calcio e, ovviamente, del rinnovo di suo marito Mauro Icardi con l’Inter. La moglie dell’attaccante argentino è stata protagonista oggi del premio ...

Wanda Nara apre all'Inter : "Rinnovo di Icardi al 100 per cento" : Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka . 'C'è piena ...

Inter - la verità di Wanda : "Io e Icardi non abbiamo mai chiesto il rinnovo" : Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka , in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza: "Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma ...