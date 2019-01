Pd | Renzi | ' Di Battista figlio di fascista | non dia lezioni alla sinistra'

Beatrice LoRenzin un fiume contro Di Maio e Di Battista : “Vanno in Erasmus con il paese in stagnazione!” : Beatrice Lorenzin su Di Maio e Di Battista che vanno in auto a Strasburgo… non le manda a dire L’ex ministra della Salute, leader di Civica popolare, attacca Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista mentre sono in viaggio in auto verso Strasburgo. Con il paese in stagnazione annunciato da Tria, Di Battista e specialmente Di Maio, invece di lavorare spreca una giornata in auto a parlare di nulla. Queste le parole di Beatrice Lorenzin ...

Salvini a cena con la Boschi e altri Renziani del PD - Di Battista (M5S) chiede spiegazioni : Salvini alla stessa cena assieme alla Boschi? Sembra incredibile, ma è avvenuto. A una serata organizzata dall'associazione Fino, a Roma, sono stati effettivamente presenti moltissimi personaggi di primo piano della scena politica e di quella economica del paese, tra cui lo stesso Salvini e molti renziani. Immediate, sono scattate le critiche da parte del M5S, ma Salvini rassicura sul fatto che si sarebbe trattato solo di un impegno legato ai ...

La cena di Salvini con i Renziani scatena polemiche - Di Battista lo attacca : torna in te : La Prima Repubblica è tornata? Forse sì, al colpo d'occhio della cena organizzata ieri a Roma dall'associazione Fino a prova contraria, e dedicata al tema di giustizia&economia, dato che si vedevano spalla a spalla, flûte di prosecco in mano, figure agli antipodi della scena italiana, quali il procuratore di Catanzaro Franco Gratteri e Flavio Briatore, un ex ...

Cena Salvini-Renziani - il ministro : 'Mai con il Pd. Di Battista dice 'ancien régime'? Sì - sono anzianotto' : Nessuna possibile alleanza tra il Pd e la Lega: la Cena insieme per l'evento 'Una nuova giustizia, l'impresa che serve all'Italia', a Roma, sembra...

Cena con i Renziani - Di Battista punge Salvini : 'Matteo torna in te - è ancien regime' : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano'. 'Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d'affari da quelle ...

LoRenzin (PD) irride Di Battista e Di Maio : 'Cicì e Bobò - è finito il tempo dell'Erasmus' : Beatrice Lorenzin dopo l'esperienza da ministro della Sanità ha dato seguito alla propria esperienza politica, candidandosi e venendo eletta come deputato sotto la bandiera del Pd. Attraverso un video apparso sulla sua pagina Facebook ha avuto modo di manifestare tutto il proprio dissenso verso le opinioni politiche di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, usando l'ironia e il sarcasmo per commentare le immagini virali in cui si vedono i due ...

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Renzi si comporta come un troll - ho pensato di bloccarlo” : “Ogni cosa che ho scritto in questi mesi da libero cittadino, Renzi stava sempre a commentare tipo troll”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda per la terza stagione su Nove ogni venerdì dopo Fratelli di Crozza. Messo di fronte al video di Matteo Renzi, che invita Salvini e Di Maio a vergognarsi per la vicenda Carige, Alessandro Di ...

Renzi : 'Non mollo - fantapolitica un nuovo partito. Di Battista si faccia vedere da uno bravo' : 'Che cosa farò dopo la tv? Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno ...

Parla Milly Carlucci : 'A Ballando con le Stelle vorrei Alessandro Di Battista - Matteo Renzi e Maria De Filippi' ESCLUSIVO : Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice è già pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ricordi chi ha vinto l'ultima? GUARDA , che prenderà il via il 9 marzo su Rai 1. E in ...

Alessandro Di Battista delira : 'Il golpe di Barack Obama'. Matteo Renzi : 'Fatti vedere da uno bravo' : L'ultimo delirio di Alessandro Di Battista è servito. 'In politica estera Trump si sta comportando meglio di tutti i presidenti Usa precedenti, incluso quel golpista di Obama '. Inizia così l'ultimo farneticante post su Facebook del grillino in America ...

Inchiesta sui debiti dei Di Battista - Renzi : 'La Rai grillina ha ignorato la notizia' : Il noto quotidiano Il Giornale ha pubblicato un'Inchiesta riguardante la Di.Bi.Tec S.r.l, ovvero l'azienda di proprietà della famiglia Alessandro Di Battista, volto di spicco del Movimento 5 Stelle. L'ex deputato ha replicato con un lungo post sui social di chiarimento, ma la polemica riguardante la notizia è sconfinata anche tra altri esponenti del mondo politico, tra cui l'ex premier Matteo Renzi. Di Battista: 'La nostra azienda è in ...

##M5s - Di Battista difende la famiglia - attacca Renzi e Il Giornale : Roma, 17 dic., askanews, - 'Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà ...

Alessandro Di Battista show : “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*” : Alessandro Di Battista un fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi e Renzi a difesa di Luigi Di Maio “Renzi e Boschi hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che ...