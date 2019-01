Milan | Zapata si ferma | lesione muscolare alla coscia destra per il colombiano

Milan - altra tegola per Gattuso! Zapata fuori almeno un mese : Il Milan continua a perdere pezzi sul campo. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche Zapata.Continua la maledizione del Milan per la stagione 2018/2019. Rino Gattuso è da diversi mesi alle prese con gli infortuni dei propri giocatori. Infortuni che, in pratica, hanno permesso ai rossoneri di scendere in campo con l’undici ideale solo in poche partite. Ultimo giocatore a far visita all’infermeria della società di via ...

Milan - Gattuso perde Zapata : fuori almeno un mese : Guaio in difesa per il Milan: Cristian Zapata rischia un lungo stop dopo l'infortunio rimediato nei primi minuti della sfida contro il Genoa. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il ...

Milan - l'esito degli esami di Zapata - : Cristian Zapata rischia di fermarsi un mese. Brutte notizie per Gennaro Gattuso: il centrale colombiano del Milan si è infortunato nei primi minuti della sfida contro il Genoa, secondo gli esami ha ...

Milan - Zapata - lesione muscolare : un'altra tegola per Gattuso : lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. È questa la diagnosi per Cristian Zapata, che si è infortunato nel corso di Genoa-Milan di ieri e ha dovuto lasciare il campo dopo nemmeno un ...

Milan - infortunio Cristian Zapata : il comunicato ed i tempi di recupero : Cristian Zapata costretto a fermarsi dopo l’infortunio occorsogli durante la gara tra Genoa e Milan di ieri pomeriggio “AC Milan comunica che nella giornata odierna Cristian Zapata si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra, infortunio occorso durante la partita Genoa-Milan. Il giocatore sarà sottoposto ad un esame di controllo fra due ...

Mercato Milan - il punto su tutte le trattative - Piatek vicino - rinnovo Zapata : Il Milan è uscito vittorioso dalla trasferta di Marassi portando a casa tre punti fondamentali per proseguire nella giusta rotta. Con la vittoria ottenuta contro il Genoa infatti, i rossoneri salgono al quarto posto in classifica in perfetta linea con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ma, siccome il calcioMercato è aperto, non si può fare a meno di parlare delle trattative che interessano i giocatori del Milan sia in entrata che in ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Genoa-Milan - Riccio : “Per Zapata un problema al muscolo flessore” : GENOA MILAN Riccio – Al termine del match vinto a Marassi contro il Genoa il vice di Gattuso, Luigi Riccio ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Essendo squalificato per un turno il tecnico dei Milan non si è seduto in panchina e non ha partecipato al consueto incontro con gli organi di informazione successivo […] L'articolo Genoa-Milan, Riccio: “Per Zapata un problema al muscolo flessore” proviene da ...

Infortunio Zapata/ Ultime notizie Milan : problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa : Infortunio Zapata, Ultime notizie Milan: fastidio alla coscia destra per il colombiano, sostituito al 12' durante la sfida col Genoa.

Olympiacos-Milan - il rigore è inesistente. Gol di Zapata - nessun dubbio : Bastien fatica a controllare una partita nervosa e difficile, ma soprattutto sbaglia nell'episodio chiave quando fischia un rigore dopo un presunto contatto in area tra Abate e Torosidis: il difensore ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Olympiacos Milan : il duello Guerrero vs Zapata sarà determinante? - Europa League - : Probabii FORMAZIONI Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Milan - Abate e Zapata nuovi titolarissimi : esperienza a servizio : Non parlate di emergenza a Ignazio Abate e Cristian Zapata, perché la strana coppia che da qualche tempo si è sistemata davanti a Donnarumma sembra tutto tranne che improvvisata. Eppure è ...

Milan-Dudelange 1-2 in diretta LIVE : ammonito Zapata – I video dei gol : 59′ ammonito Zapata per proteste 58′ Il Milan reclama un rigore su Mauri lanciato a rete ma il calciatore rossonero sembra aver sbattuto a terra 57′ SOSTITUZIONE MILAN entra Mauri ed esce Bertolacci 52′ SOSTITUZIONE MILAN entra Suso ed esce Halilovic 51′ Gran tiro di Stolz la palla sfiora il palo 48′ GOL DEL DUDELANGE, […] L'articolo Milan-Dudelange 1-2 in diretta LIVE: ammonito Zapata – I video ...

Milan - Romagnoli ko - Kessié in difesa? È emergenza - regge solo Zapata : Alessio Romagnoli, uno dei pochi superstiti, si è aggiunto alla lista ieri pomeriggio: anche lui in coda in infermeria. Il gruppo degli indisponibili si fa sempre più numeroso, a dispetto di chi ...