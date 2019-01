Isola dei famosi | colpo di scena dalla Marcuzzi | ' C' è una spia tra i concorrenti'

Isola dei Famosi - cambia l'inviato : l'annuncio di Alessia Marcuzzi alla conferenza stampa : La conduttrice svela lo scherzo teso ai naufraghi: "Lo abbiamo fatto per avere un talpa tra i concorrenti".

Isola dei famosi - colpo basso da Mediaset : "Tra il reality della Marcuzzi e una fiction - sceglio la fiction" : Giovedì 24 gennaio, su Canale5, riparte L'Isola dei famosi, che è il reality, insieme a Il Grande Fratello, di maggior seguito. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e proporrà, ne sono certo, personaggi, più o meno noti, che si avventurano su un'Isola, se ricordo bene, dell' Honduras. Quando

Isola dei Famosi 2019 : l’inviato è Alvin : Alvin E’ stato regolarmente annunciato come uno dei naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 giovedì 24 gennaio, ma le cose non andranno esattamente così. Ci stiamo riferendo ad Alvin. Gli autori del reality hanno infatti pensato di prendersi gioco dei concorrenti pronti a sbarcare in Honduras, facendo loro pensare che fosse un compagno di viaggio. Peccato, però, che il conduttore di Rho sia, ...

Isola dei famosi 2019 : cast completo - tra gli opinionisti Alba Parietti : L'Isola dei famosi sta per tornare. Giovedì 24 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del reality show. In via del tutto eccezionale, il programma sarà trasmesso di giovedì per cedere il posto al programma di Adriano Celentano, con la serie evento "Adrian", che è andato in onda da ieri sera. Da un po' di ore a questa parte sono emersi i primi dettagli del cast completo del programma e, a quanto pare, tra gli opinionisti, è ...

Isola dei Famosi 2019 : la conferenza stampa in diretta su DM : Isola dei Famosi Pronti a tuffarsi in una nuova avventura. Il primo passo è la conferenza stampa di presentazione in cui svelare tutto quel che c’è sapere sull‘Isola dei Famosi 2019, in partenza giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5. Presenti Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio, i direttori di Canale 5 Giancarlo Scheri e Paolo Bassetti di Magnolia. DavideMaggio.it seguirà l’incontro in diretta minuto ...

L'Isola dei Famosi : nel cast ufficiale anche Alvin - Marina La Rosa e Jo Squillo : Mancano due giorni al debutto su Canale 5 della nuova edizione delL'Isola dei Famosi e, finalmente, sono stati ufficializzati i nomi dei 15 personaggi che stanno per naufragare in Honduras. La conduttrice Alessia Marcuzzi, in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", ha presentato i 7 uomini e le 8 donne che hanno accettato di partecipare al difficile reality sulla sopravvivenza: tra loro spiccano Alvin (che si dice ...

Isola dei Famosi 2019/ Diretta conferenza stampa - cast e curiosità : la verità sul caso di Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi 2019, Diretta conferenza stampa, cast e curiosità della nuova edizione: Alda d'Eusanio e Alba Parietti presenti all'incontro

