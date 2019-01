Da Berlusconi a Di Maio | passando per Renzi | torna il totem del milione di posti di lavoro

Regionali : Di Maio - "M5s e Lega andranno ognuno per sé. Cioè - loro per Berlusconi" : Alle Europee e alle Regionali "noi andremo per noi e loro per loro. Anzi loro, e specialmente qui, andranno per Berlusconi...". Frecciata, nel corso di un incontro elettorale a Sulmona, da parte di Luigi Di Maio agli alleati di governo della Lega, perché è appunto al partito di Salvini che l'altro vicepremier si riferisce quando dice "loro". "Alle europee - riprende Di Maio nella diretta Facebook del suo intervento - la differenza sarà con quali ...

Silvio Berlusconi - il piano per seppellire Luigi Di Maio con l'ok di Sergio Mattarella : Ha un obiettivo dichiarato, Silvio Berlusconi: riportare il centrodestra al governo. Il problema è come fare: Matteo Salvini non pare intenzionato a mollare a breve il Movimento 5 Stelle, e allo stesso tempo il presidente Sergio Mattarella ha mandato chiari segnali di contrarietà all'ipotesi di un r

Silvio Berlusconi : 'Saranno i fatti a separare Salvini e Di Maio' : La candidatura alle europee - Sui provvedimenti presi dal governo il leader di Forza Italia non si esprime: "Voglio starne fuori. Guardo al futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Proprio per questo ho sentito dentro di me, alla mia bella età, la responsabilità di candidarmi alle elezioni europee per far venir meno quella mancanza di pensiero profondo che purtroppo c'è ...

"Di Maio mente : il governo poteva fermare le trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

“Operazione Scoiattolo” Di Maio teme Berlusconi : denuncerò in Procura : Si vedrà se «l’operazione scoiattolo» finirà davvero sul tavolo di qualche pubblico ministero, come minaccia Luigi Di Maio, anche perché in questo rincorrersi di voci di corridoio non si capisce più chi stia provocando chi. Di sicuro, però, le voci di una campagna acquisti di Forza Italia tra i delusi M5S agitano parecchio il giovane vicepremier, p...

Di Maio denuncia Berlusconi per l'operazione scoiattolo e muove i suoi '007' : I vertici M5s sottolineano che non ci sono prove che Berlusconi o qualcuno di FI abbia compiuto reati ma ribadiscono che "qualcosa c'è ed è grave". All'interno del Movimento si riferisce che due senatori si sono fatti avvicinare da emissari del Cavaliere nei giorni scorsi e avrebbero registrato il dialogo. Il Movimento 5 stelle in ogni caso ai gazebo allestiti domani per festeggiare lo ...

Luigi Di Maio - delirio su Silvio Berlusconi : 'Registrate tutto - così lo incastriamo' : Il grillino Luigi Di Maio è terrorizzato da Silvio Berlusconi . O meglio, è terrorizzato dall'idea che dal M5s si muovano in massa verso Forza Italia, tanto da aver detto di avere fantomatiche ...

La ‘missione 007’ di Di Maio contro l’operazione ‘scoiattolo’ di Berlusconi : Il vicepremier pentastellato ha detto di avere raccolto del materiale che dimostrerebbe che Silvio Berlusconi avrebbe provato a comprare i parlamentari grillini: "Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". E invita i suoi a registrare eventuali tentativi di avvicinamento da parte dei forzisti.Continua a leggere

Di Maio minaccia Silvio Berlusconi : “Ho informazioni pesantissime - vado dai magistrati” : Di Maio minaccia Silvio Berlusconi: “Ho informazioni pesantissime, vado dai magistrati” Luigi Di Maio lancia una pesantissima accusa in diretta a Silvio Berlusconi.Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai 3, il vicepremier grillino denuncia la fantomatica e “patetica” operazione “scoiattolo” del Cavaliere che starebbe convincendo alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle a lasciare il partito ed entrare ...

Di Maio : 'Berlusconi scandaloso vuole comprare i 5stelle - lo registreremo per incastrarlo' : Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva annunciato una presunta 'Operazione Scoiattolo', grazie alla quale i parlamentari pentastellati delusi sarebbero potuti confluire nel centrodestra. Luigi Di Maio, però, ha affermato che sarebbe in atto una vera e propria campagna acquisti, e che pertanto ha comunicato ai suoi di fingersi interessati così da registrare le eventuali proposte scandalose. Il vicepremier rilancia ...

Di Maio : "Registrate le offerte di Berlusconi - Mattarella un Angelo custode" : ' La mia più grande soddisfazione sarà che i cittadini percepiranno i frutti di quanto fatto senza noi doverlo dire ' è il saluto finale del ministro dello Sviluppo economico, ospite di Serena Bortone.

Operazione Scoiattolo - Di Maio ha preparato la trappola a Berlusconi : “Presto lo scoop” : Operazione Scoiattolo annunciata da Silvio Berlusconi, ma a quanto pare il leader di Forza Italia è caduto in una trappola organizzata proprio dal vicepremier Luigi Di Maio Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell’Osso. L’ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo “giallo” in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore ...

L'ultima follia di Di Maio : "Ci prepariamo a denunciare Berlusconi" : Nonostante Di Maio tenti il folle diversivo della denuncia in procura, i 'ribelli' in polemica con la linea imposta dal capo politica continua ad aumentare e, se dovessero davvero dare il ben servito ...

