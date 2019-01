Biglietti Parma-Spal | Serie A 2018-2019 | come acquistare i tickets per la sfida del

Biglietti Udinese-Parma : come acquistare gli ultimi tickets per la sfida della Dacia Arena : Dopo la pausa per la Coppa Italia torna la Serie A di calcio, e lo fa con la sua ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, che tra le altre partite metterà di fronte Udinese e Parma, in programma alla Dacia Arena di Udine alle ore 18 di sabato 19 gennaio 2019. Sarà una sfida sicuramente molto emozionante, dove Rodrigo De Paul, stella dei friulani, proverà a scalfire la difesa parmense, dove spicca il portiere Luigi Sepe, tra i migliori ...

Annunciato un nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma : info e Biglietti in prevendita : Il nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma è finalmente Annunciato. L'artista di Roma torna a suonare nella suggestiva cornice emiliana per il supporto del suo nuovo album, Personale, che sarà rilasciato a stretto giro di settimane. I biglietti per il nuovo concerto sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, compresi i punti vendita abituali che sono attrezzati con tutti i ticket di ingresso per le date annunciate ...