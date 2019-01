ROSA PERROTTA INCINTA DI PIETRO TARTAGLIONE Foto | ' mamma e papà' | il lieto evento in

ROSA PERROTTA e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque - l’ex tronista : “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno presto genitori. Dopo l’annuncio delle nozze di qualche mese fa, la coppia ha deciso di raccontare a Domenica Live il nuovo arrivo in casa, dopo che nelle scorse... L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque, l’ex tronista: “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D - ROSA PERROTTA incinta di tre mesi : lei e Tartaglione ospiti da Barbara D'Urso : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione oggi hanno dato una notizia inaspettata durante la puntata di Domenica Live. I due aspettano un figlio. Qualche mese fa era arrivata la proposta di Pietro, che aveva chiesto alla sua amata di portarla all’altare. Questa notizia, però, nessuno se la aspettava. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato tutto a Barbara D’Urso che lei stessa ha definito la ‘madrina del bambino’. I due si sono conosciuti proprio ...

ROSA e Pietro matrimonio : la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa : Rosa Perrotta parla dell’abito da sposa per il matrimonio con Pietro Tartaglione Manca poco al matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne convolerà a nozze il prossimo 7 giugno. Com’è noto, l’evento si terrà a Gaeta, cittadina a sud del Lazio dove Pietro possiede una casa e trascorre […] L'articolo Rosa e Pietro matrimonio: la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa proviene ...

ROSA PERROTTA e le donne : “Sempre sofferto”. Poi dedica al figlio futuro : Rosa Perrotta e le donne: “Sempre sofferto”. Messaggio agrodolce dell’ex tronista di Uomini e donne, poi la dedica al figlio futuro Natale è appena passato e si attende il Capodanno. Tempo di bilanci e riflessioni. Rosa Perrotta ne ha da poco consegnata una ad Instagram, riservando alle sue ‘colleghe’ donne un messaggio dal sapore agrodolce. […] L'articolo Rosa Perrotta e le donne: “Sempre ...

ROSA PERROTTA - confessione inedita e inaspettata : l’ex tronista si racconta : Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan Rosa Perrotta, come spesso accade ai volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, è riuscita a sfruttare i suoi spazi sui social facendoli diventare un vero e proprio lavoro. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata: l’ex tronista si racconta ...

Uomini e Donne - nel 2019 vanno a nozze ROSA PERROTTA - Georgette e i 'Marchesucci' : Uomini e Donne ha regalato l'amore a tanti suoi protagonisti, e alcuni di questi si stanno preparando a fare il grande passo proprio nell'anno che sta per iniziare. Sono ben tre le coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi che nei prossimi 12 mesi convoleranno a giuste nozze; loro sono: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Georgette Polizzi e Davide Tresse. Rosa e Pietro si sposano il 7 giugno ...