Therese Johaug domina nella 10 km di Otepaa

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Therese Johaug centra un’altra vittoria nella 10 km - ottima undicesima Caterina Ganz! : Therese Johaug, dopo un mese di pausa e l’assenza al Tour de Ski, riprende senza intoppi il discorso interrotto con l’evento a tappe e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Otepää con partenza a intervalli. La norvegese, mattatrice delle gare distance di quest’anno, riguadagna così tre posizioni nella classifica di Coppa del Mondo, in cui è quarta con 700 punti, 100 per ognuna delle sue sette vittorie di ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg ha oltre 100 punti su Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

