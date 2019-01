Stuani | dalla Reggina al… Barcellona? L’attaccante cerca l’occasione della vita

calcioweb.eu

: Doumbia e Stuani fanno fuori l'Atletico Madrid dalla Coppa. Doumbia-Stuani > Messi-Suarez-Neymar - Vitellozzo : Doumbia e Stuani fanno fuori l'Atletico Madrid dalla Coppa. Doumbia-Stuani > Messi-Suarez-Neymar - ParisioGiovanni : #Calciomercato #Stuani, dalla @Reggina_1914(2008) al @FCBarcelona_es: a 32anni potrebbe trasferirsi al Camp Nou dop… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Cristhian RicardoCurbelo, noto semplicemente come Christianè un calciatore uruguaiano con passaporto italiano, attaccante o ala del Girona enazionale uruguaiana. È un attaccante completo, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco, molto abile nel gioco aereo e nel far salire la squadra, possiede un buon senso del goal. Nel settembre 2007 viene acquistato in prestitoalla fine del calciomercato estivo, ma rimane in Uruguay sino a dicembre (fine del Campionato di Apertura) e viene iscritto nella rosa del club calabrese il 3 gennaio, data di riapertura del calciomercato. Esordisce in Serie A in Empoli-1-1 il 12 gennaio 2008. Chiude la sua prima stagione in amaranto con 12 presenze. Adesso gioca nel Girone ma è finito nel mirino delSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...