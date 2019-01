“Ma sono Roger Federer!” | lo svizzero beccato senza pass agli Australian Open | la guardia

“Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati” : la rivelazione di Dandolo ai microfoni di Radio 2 : “Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati“. Lo ha detto Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, ai microfoni di Radio 2 durante il programma notturno I lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Secondo la firma di Dagospia e Oggi, il ministro dell’Interno e la conduttrice de La prova del cuoco “hanno avuto un momento di separazione momentanea”. Una piccola crisi, insomma, ...

Migranti - Open Arms salva 300 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha salvato 300 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: i ...

Sandra Bullock: «Le mamme single non sono "Madri a metà"» : «Una famiglia tradizionale? Non so più ...

I giovani italiani sono poveri - è per questo che aumentano i “Mammoni” : Puntuale come un orologio svizzero, anche quest'anno molti giornali italiani hanno pubblicato l'articolo contro i mammoni che dopo la maggior età vivono ancora a casa, confrontando il dato con quello dei ragazzi di altri Paesi europei. Ma perché così tanti under 34 rimangono a casa con in genitori in Italia? sono tutti mammoni o forse sono costretti dalle contingenze?Continua a leggere

In tv le idee sono finite - e allora ecco “Mai Dire Talk” : Le idee sono finite, i soldi pure. ecco perché ci toccano i revival televisivi retromani da “Portobello” in giù fino a “Mai Dire Talk”, cioè la tv dei ragazzi di ItaliaUno girato in uno studio alla Agon Channel, con i divanetti bianchi e le luci sbagliate e i superstiti degli anni Novanta. L’unica c

Paolo Ferrero e “Marx oltre i luoghi comuni” : “Un libro per capire il problema non sono i poveri - ma quelli ben vestiti” : “Di Marx, oggi, c’è molto bisogno”. Parola di Paolo Ferrero, già ministro della Solidarietà sociale nel secondo governo Prodi, segretario nazionale di Rifondazione comunista e oggi autore, insieme a Bruno Morandi, del libro ‘Marx oltre i luoghi comuni‘ (edito da Derive Approdi). Nel duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri, “questo capitalismo ha prodotto enorme ricchezza, usata ...

“Marocchino di merda - sono un nazifascista”. Straniero picchiato in strada a Piacenza : Due italiani di 40 e 22 anni sono stati arrestati per aver picchiato un ragazzo marocchino. I due hanno rivendicato, durante l'aggressione, di essere nazifascisti e razzisti.Continua a leggere