Balle Spaziali | Travaglio smonta le fake news della settimana | è vero che ci vuole

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

Banche : verità - mezze verità e Balle spaziali : Il governo Conte, con un provvedimento d'urgenza, va in soccorso di Banca Carige per evitarne un collasso finanziario dalle potenziali conseguenze serie sul sistema bancario e sulle tasche di non pochi risparmiatori.Quindi possiamo dire che anche questo governo agisce (addirittura con una riunione ad hoc del consiglio dei ministri) per "salvare" una banca, facendo così coriandoli di uno degli argomenti usati per mesi da Lega e M5S contro ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : è vero che Mattarella nel discorso di fine anno se l’è presa con i 5 Stelle? : È vero che Sergio Mattarella nel suo discorso di Capodanno ce l’aveva con Luigi Di Maio, con Virginia Raggi, con Danilo Toninelli, con Alfonso Bonafede, con il reddito di cittadinanza, con la legge blocca-prescrizione? È vero che questo governo, dopo tante politiche a favore dei pensionati, rapina le pensioni a milioni di anziani come mai era stato fatto prima? È vero che il reddito di cittadinanza non si farà mai oppure se si farà non ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il caso di Vittorio Di Battista viene censurato? : La maggioranza gialloverde e il governo SalviMaio ci porteranno fuori dall’Europa oppure ci faranno punire dall’Europa perché lo fanno apposta per farci tutta la campagna elettorale per le elezioni europee. Il caso del papà Di Battista è come il caso del papà di Di Maio, ma viene ingiustamente censurato. La legge anticorruzione è pericolosissima, incostituzionale, giustizialista, liberticida. Sarà vero? Questa settimana Marco ...

TAV la sit com delle Balle Spaziali di Davide Amerio. : E domandatevi se, stante l'attuale livello di avanzamento della tecnologia e della scienza in genere, ha senso realizzare un'opera pensata venti anni fa e che ne richiede, da oggi, altrettanti per ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che la Trattativa Stato-mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

Bernini : 'Presto questo Governo si renderà conto di aver raccontato solo Balle spaziali' : Ieri sera, la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha preso parte all'evento organizzato a Roma dai vertici forzisti, prendendo la parola dopo gli interventi di Antonio Tajani e Lorenzo Cesa. La docente bolognese ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi maggiormente sui punti di criticità di questa manovra di bilancio. A questo proposito, ha detto: "Stiamo lavorando tutti i giorni contro una manovra che sta ammazzando ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che il caso di papà Di Maio è come quello di papà Boschi e di papà Renzi? : E’ vero che il caso di papà Di Maio è simile o identico ai casi di papà Boschi e di papà Renzi? E’ vero che Matteo Salvini denunciando Francesco Belsito nel processo per appropriazione indebita sui 49 milioni rubati della Lega ha fatto il suo dovere e ha garantito che il processo faccia il suo corso sia con Umberto Bossi sia con Belsito? E’ vero che la commissione ministeriale che deve decidere l’analisi costi-benefici ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...

La Lega punta al voto anticipato? Salvini ad Affari : "Balle spaziali!" : "Balle spaziali!". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l’idea che gli viene attribuita da molti commentatori di volere elezioni anticipate Segui su Affaritaliani.it

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “È vero che Di Battista ha detto che tutti i giornalisti sono puttane?” : E’ vero che dopo l’oceanica manifestazione di 40 forse 50mila persone a Torino, adesso bisogna fare il Tav Torino-Lione? E’ vero che nella sentenza del sindaco di Roma Virginia Raggi c’è scritto che sì, è stata assolta, però, comunque, resta una bugiarda? E’ vero che Alessandro Di Battista ha dichiarato che il mestiere dei giornalisti è un mestiere da puttane? Questa settimana Marco ...