Pensioni | ok al decreto su Quota100 e Opzione donna

Cdm approva il decreto con reddito e PensioniDa marzo le domande - da aprile i fondi : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Governo - via libera al decreto reddito-Pensioni. Quota 100 in via sperimentale : Il premier: 1 milione di persone in 3 anni potranno andare in pensione prima. Salvini: contiamo 1 milione di posti a favore di 1 milione di pensionati, stanziati 22 miliardi di soldi veri. DI Maio: dopo decretone realizziamo tutto il contratto. Il provvedimento introduce Quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo...

Pensioni dopo il decreto - ecco come ottenere l’assegno nel 2019 : Il capitolo Pensioni del decretone ruota attorno a quattro capisaldi: quota 100, blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per le Pensioni anticipate, proroga per Ape sociale e opzione donna. Prendono così forma gli stanziamenti per la riforma previdenziale previsti dalla Manovra, che ha anche introdotto un taglio alle Pensioni d’oro, modificato i sette scaglioni di rivalutazione, con una flat tax al 7% ...

