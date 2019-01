Migranti | un bambino del Mali annegato in Sicilia nel 2015 aveva la pagella cucita addosso

Blastingnews

: RT @EzioSavasta: #Migranti - In tasca una pagella: la storia del bambino che abbiamo lasciato morire in mare. Una pagella con il massimo d… - awgonnerman : RT @EzioSavasta: #Migranti - In tasca una pagella: la storia del bambino che abbiamo lasciato morire in mare. Una pagella con il massimo d… - arciroberta : RT @CivicoNr1: un gesto di madre piega e cuce nella tasca del suo bambino una #pagella a mò di passaporto. #Migranti “Mare nostro che non… - Vonagel : RT @Azzurra6671: Chi ha cucito nella giacca al bambino senza nome la sua bellissima pagella? La mamma, la nonna? L'ha fatto sperando che da… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Nessun volto. Nessun nome. Nessun documento. Ma conqualcosa che, nell'innocenza di quello che era poco più di un, valeva come la migliore carta d'identità: una, in francese,con cura nella tasca della giacca, un plico di fogli scoloriti, custoditi dal loro proprietario insieme con lui, in fondo al mare.La vicenda Era il 15 aprilequando il Canale didivenne teatro di una delle più disastrose tragedie del Mediterraneo: il naufragio di un peschereccio, ribaltatosi al largo con a bordo 950 persone. I dispersi furono più di 700, 58 i morti accertati: un'ecatombe.Tra questi ilsenza nome. Il suo corpicino è stato ripescato dal mare e analizzato da Cristina Cattaneo, medico legale del Laborof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense), che, dal 2014, cerca di restituire un'identità ai tanti, troppi, che hanno disseminato di ...