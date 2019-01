Candidatura Berlusconi | De Siano | ' Campania pronta a sostenerlo'

Berlusconi annuncia la sua Candidatura alle Elezioni Europee : Ricorrendo a un'espressione remore della sua prima avventura in politica nel 1994, Silvio Berlusconi ha annunciato la sua 'discesa in campo' in prima persona alle prossime Elezioni Europee di fine maggio . 'Mi candiderò, sarò in campo per fermare questo governo ...

Europee - neanche Toti di Forza Italia crede alla Candidatura di Berlusconi : Toti consiglia a Silvio Berlusconi di non candidarsi alle Europee, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni Toti, ...

Europee - Berlusconi : “Probabile mia Candidatura. Miei delfini? Rivelati sardine”. E su Renzi : “Noi mai con lui” : A Roma per presentare il libro di Bruno Vespa ‘Rivoluzione’, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha annunciato la possibilità di correre alle elezioni Europee: “Credo che presentarsi e poi non poter partecipare con continuità alla vita del Parlamento europeo non sia giusto nei confronti di chi mi vota. Però è molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime Europee”, ha spiegato il presidente azzurro a ...