Stroncato da un male fulminante : muore a 40 anni il giornalista sportivo Alessio Giovannini : Alessio Giov anni ni, addetto stampa della Fidal, la Federazione nazionale atletica leggera, è morto a 40 anni Stroncato da un male incurabile che aveva scoperto poco più di un mese fa. All'inizio di dicembre i primi sintomi, poi la situazione si è aggravata fino al decesso: "Stimato e apprezzato da tutti sia per le doti professionali, sia per una sensibilità umana fuori dal comune".Continua a leggere

Alessio Giovannini - giornalista morto a 40 anni : ucciso da un male in poche settimane : Da quell'anno sono iniziati i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo, dove è entrato nel 2003 come addetto stampa della Fidal Marche, dove è rimasto sino al 2009, occupandosi della ...

Addio Alessio Giovannini - la malattia stronca l’addetto stampa Fidal : Lutto nel mondo dell’atletica italiana: si è spento a soli 40 anni Alessio Giovannini , in forza all’area comunicazione Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e prima ancora al Comitato Regionale Marche. L’uomo è stato stronca to da una spietata malattia . Lo riporta il sito ufficiale della Fidal , che comunica che la camera ardente è allestita a partire da giovedì 17 gennaio dalle 18.30 presso il Palaindoor di Ancona. I ...

Atletica - addio ad Alessio Giovannini : scomparso l’apprezzato addetto stampa della Fidal : Notizia tristissima dal mondo dell’Atletica leggera: Alessio Giovannini ci ha lasciati. L’apprezzato addetto stampa della Fidal è purtroppo deceduto dopo aver lottato contro una brutta malattia, aveva compiuto 40 anni lo scorso 15 luglio ed era conosciuto nell’ambiente per le sue squisite dote professionali. Una triste perdita per tutta la Federazione Italiana e per l’Atletica in generale, a ricordarlo anche il Presidente ...