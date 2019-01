Napoli | bomba contro storica pizzeria Sorbillo

Napoli - bomba nella notte all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo : Una bomba nella notte ha scosso il centro storico di Napoli. In via dei Tribunali i residenti sono stati svegliati di soprassalto dall"esplosione di un ordigno fatto scoppiare dalla criminalità organizzata all"ingresso della storica pizzeria Sorbillo.Nonostante lo scoppio sia stato molto forte nessuna persona è stata ferita, a subire danni è stato solamente il locale di uno dei pizzaioli più famosi della Campania, che ha reso il suo brand ...

Napoli - bomba esplode davanti alla pizzeria Sorbillo. Il titolare su Facebook : “Riapriremo presto” : Un boato potentissimo e tanta paura, ma nessun ferito. Un ordigno ieri notte è stato fatto esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo di Napoli, nel cuore del centro storico del capoluogo campano. “Chiusa per bomba“, ha scritto il titolare del locale, che però rassicura: “Riapriremo presto”. “Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe a Via Tribunali 32 dove c’è la sede ...

Sorbillo - bomba alla pizzeria di Napoli. Dentro c'era il custode - sta bene. Gino Sorbillo : «Non smetterò di amare questa città» : Sorbillo, la storica pizzeria di Napoli, ha subito un vile attacco: una bomba è esplosa alle due del mattino davanti all'ingresso del locale in via dei Tribunali, nel cuore del centro...

Bomba in pizzeria a Napoli - Coldiretti : “Colpisce un business da 15 miliardi” : “Un vile attacco della malavita che colpisce un intero settore dal fatturato stimato in 15 miliardi che sostiene l’occupazione di 200.000 addetti a tempo pieno e nel weekend“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare la Bomba fatta esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro di Napoli, alla vigilia della giornata internazionale della pizza italiana che si festeggia ...

Sorbillo - bomba alla pizzeria di Napoli. Il proprietario Gino Sorbillo : «Non smetterò di amare questa città» : Sorbillo, la storica pizzeria di Napoli, ha subito un vile attacco nella notte: una bomba è esplosa davanti all'ingresso del locale in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico...

Sorbillo - bomba devasta la storica pizzeria di Napoli. Il proprietario : «Non smetterò di amare questa città» : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo...

Sorbillo - bomba devasta la storica pizzeria di Napoli. Gino : «Ma non smetterò di amare questa città» : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo...

