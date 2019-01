MotoGp | Petrucci sfida Dovizioso e Rossi sulle moto da cross

MotoGp - Petrucci-Rossi-Dovizioso : presto una sfida sulle moto da cross : ROMA - Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso insieme per una sfida sulle moto da cross. A lanciare l'iniziativa è stato il pilota ternano, direttamente sul suo profilo Instagram del ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Petrucci dovrà meritarsi la conferma» : ROMA - Danilo Petrucci, chiamato a sostituire Lorenzo alla Ducati, dovrà dimostrare di essere in grado di vincere da subito in sella alla Rossa per essere confermato nel 2020. Altrimenti la scuderia ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘stuzzica’ Petrucci sui social : presto una sfida a tre di motocross? [GALLERY] : Valentino Rossi si intrufola nel post social di Danilo Petrucci: il Dottore sfida il ternano ed il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati compagni di allenamento ieri sulla moto da cross: i due ducatisti hanno iniziato il 2019 con lo spirito giusto, in vista della condivisione dei box della squadra di Borgo Panigale nella nuova stagione di MotoGp. Il pilota ternano, nuovo arrivato nel ...

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

MotoGp – Prove di ‘convivenza’ per Petrucci e Dovizioso : giornata in pista per i ducatisti [FOTO] : giornata di allenamento per Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso: i due ducatisti insieme in pista sulla moto da cross Petrucci e Dovizioso dal 2019 saranno compagni di squadra in Ducati: il ternano è stato promosso dal team Pramac alla squadra ufficiale di Borgo Panigale per la nuova stagione di MotoGp, al posto di Jorge Lorenzo, passato in Honda dopo due anni di alti e bassi con la squadra italiana. I due piloti italiani hanno da subito ...

MotoGp - Jorge Lorenzo distrugge Danilo Petrucci e il suo manager : parole di fuoco del maiorchino [FOTO] : Il pilota spagnolo ha risposto per le rime al manager del ternano, che aveva lanciato a sua volta una frecciatina all’indirizzo del maiorchino Jorge Lorenzo è tornato alla carica, questa volta mettendo nel mirino Danilo Petrucci a causa delle parole rilasciate dal suo manager. FAlePhoto Interrogato sulle differenze tra il maiorchino e il ternano, l’agente di quest’ultimo non ha esitato a rispondere in maniera pungente, ...

MotoGp - Ciabatti mette Petrucci con le spalle al muro : “battere Dovizioso? No - ecco quale sarà il suo obiettivo” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla stagione che sta per iniziare, parlando di quelli che dovranno essere gli obiettivi di Danilo Petrucci Salutato Jorge Lorenzo, la Ducati riparte con la coppia tutta italiana formata da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con quest’ultimo promosso a pilota ufficiale dopo i quattro anni in Pramac. Un’opportunità da cogliere al volo per il ternano, che dovrà convincere il ...

MotoGp - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...