De Gasperi | mio padre | visto da molto vicino

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ricordi inediti, fotografie e appassionate lettere che non ti aspetti, come quella in cui in fondatore della Democrazia Cristiana scriveva alla moglie Francesca «Sento ancora il miele delle tue labbra». Dopo tanti saggi e libri storici sullo statista, è invece un racconto emozionale su Alcide De Gasperi quello che sua figlia Maria Romana, 95 anni, presidente della Fondazione De Gasperi, ha consegnato a Monica Mondo, aprendole i suoi ricordi, la sua casa di Roma e quella di famiglia di Sella di Val Gardena per il suo documentario «Mio, Alcide De Gasperi», in onda sabato 19 gennaio alle 22 e 15 su Tv2000 e presentato in anteprima oggi pomeriggio all'università Lumsa, con la proiezione seguita da una tavola rotonda.Inserito nella programmazione di Tv2000 per la celebrazione del centenario dall'appello ai “Liberi e Forti” con cui don Sturzo dava vita al Partito ...