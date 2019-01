Carabinieri bloccati a Gaza | “Hamas ha tolto l’assedio dopo aver accertato la loro

fanpage

Gruppo di carabinieri assediati dai miliziani di Hamas e bloccati nella sede Onu a Gaza

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Secondo media israeliani e palestinesi si è sbloccata la vicenda dei treitaliani rifugiatisi nella sede dell'Onu a. Secondo le fonti Hamas hal'assediolaidentità di italiani e non di israeliani come sospettato in precedenza. Non ci sono al momento conferme ufficiali.