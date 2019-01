Rossi | il Pescara tentenna Venezia pronto a chiudere

Lazio - Berisha e Durmisi sognano il riscatto. Rossi a un passo dal Pescara. : In cerca di riscatto. Riza Durmisi e Valon Berisha vogliono stupire Simone Inzaghi nel 2019. Prelevati in estate rispettivamente dal Betis Siviglia e dal Salisburgo, il terzino sinistro e il ...

Lazio - Rossi verso il Pescara. Cataldi : 'Sarà anno speciale' : Prima mossa in uscita. In casa Lazio comincia a movimentarsi il mercato, che aprirà il pRossimo 3 gennaio. Alessandro Rossi, ex bomber della Primavera classe '97, potrebbe accasarsi in prestito al ...