Le mete di tendenza quest' anno? Ecco le destinazioni da sogno da prenotare per le

Tendenza meteo per Natale e proiezioni fino a Capodanno 2019 : Roma - Tendenza meteo Natale 2018 Il campo di alte pressioni che andrà impadronendosi del Mediterraneo non sarà duraturo e sarà messo a dura prova da una nuova perturbazione in arrivo proprio per il periodo di Natale. Rimangono ancora delle incertezze sulla tempistica ma ad oggi ci sono buone possibilità che un fronte freddo attraversi la Penisola nel periodo 25-27 Dicembre. Lo scenario più probabile è che la ...