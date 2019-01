Premier League | il West Ham batte l' Arsenal Ramsey in campo nella ripresa

Premier League : fa festa il West Ham - un gol di Rice nella ripresa stende l'Arsenal : Al London Stadium, il West Ham di Pellegrini batte per 1-0 l' Arsenal nel primo anticipo della 22esima giornata di Premier League . Decide il gol di Rice al 48', che condanna i Gunners a rimanere ad ...

Premier League - i risultati della 22giornata : BURNLEY-FULHAM Burnley , 4-4-2, : Heaton; Bardsley, Tarkowsky, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes. Fulham , 3-4-3, : Sergio Rico; Denis Odoi, Le Marchand, Tim Ream; C. ...

Pronostico Manchester City vs Wolverhampton - Premier League 14-1-2019 e Analisi : Manchester City-Wolverhampton, lunedì 14 gennaio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada e l’altra è tornata a far paura al Liverpool. Nel Monday Night, i Citizenz sfideranno i Wolves, con il calcio d’inizio che è previsto per le ore 21. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Manchester City e Wolverhampton?Diciotto reti realizzate nelle ultime tre partite: con questi numeri impressionanti ...

Pronostici Premier League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Premier League – La Premier League si prepara per una giornata scoppiettante, un turno che può dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Trasferta per l’Arsenal sul campo del West Ham, il Liverpool alla ricerca del riscatto contro il Brighton. Match davanti al pubblico amico anche per il Chelsea che dovrà vedersela con il Newcastle. Domenica il big match tra Tottenham e Manchester United. Pronostici ...

Premier League - dove vedere Tottenham-Manchester United in Tv : La Premier League è giunta alla 22esima giornata e propone un incontro davvero interessante per le prime posizioni di classifica: domenica si sfidano infatti Tottenham e Manchester United in una cornice suggestiva come quella di Wembley. Per Solskjaer, da poco arrivato sulla panchina dei Red Devils, sarà un’importante prova d’appello dopo avere messo a segno […] L'articolo Premier League, dove vedere Tottenham-Manchester United ...

Fifa 19 : Van Dijk è il POTM di dicembre della Premier League! Sbc disponibili! : Virgil Van Dijk è il vincitore del POTM di dicembre della Premier League! Il giocatore del Liverpool si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Felipe Anderson Kane Hazard Rashford Son Salah Bisogna tornare indietro […] L'articolo Fifa 19: Van Dijk è il POTM di dicembre della Premier League! Sbc disponibili! proviene ...

Premier League - Tottenham-Manchester United : primo vero test per Solskjaer : Ecco perché Tottenham-Manchester United, big-match della 22.a giornata di Premier League , domenica 13 gennaio, ore 17.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, , è la partita in grado di ...

Premier League - calendario e orari della 22giornata : ... sabato 12 gennaio ore 16 Chelsea-Newcastle, sabato 12 gennaio ore 18.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Everton-Bournemouth, domenica 13 gennaio ore 15.15, diretta su Sky Sport Uno e ...

Premier League - Mia Khalifa fa sognare i tifosi inglesi : “sto lavorando ad un progetto…” [GALLERY] : Premier League, Mia Khalifa si appresta a svelare un suo nuovo progetto che avrà sede in terra londinese e sarà legato al calcio Premier League, Mia Khalifa sta ‘tramando’ qualcosa. Un nuovo progetto per la pornostar che sta facendo ammattire gli appassionati di calcio inglese: cosa avrà in mente? “Le riprese del primo giorno a Londra sono state un successo. Non vedo l’ora di annunciare quello a cui sto ...

Tottenham - l'incredibile Harry Kane : gol a tutte le 28 squadre affrontate in Premier League : Lo chiamano Hurricane giocando con l'assonanza di nome e cognome, soprannome quanto mai azzeccato. Non è un caso che la sua media realizzativa sia pari a 0,55 gol a partita, un patrimonio per chi a 25 ...

Van Gaal critica il City di Guardiola : 'Difendono male - per questo il Liverpool conquisterà la Premier League' : Noto tifoso dei Reds di Klopp, l'ex tecnico del Manchester United Louis Van Gaal , ha rivelato che la sua favorita per il titolo di Premier League è proprio il Liverpool. La vittoria del Manchester ...

Premier League Chelsea : Morata saluta Fabregas sui social : Calciomercato Morata Fabregas / Alvaro Morata ha voluto salutare Cesc Fabregas che nelle prossime ore lascerà il Chelsea per trasferirsi al Monaco. Per il centrocampista spagnolo la sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest ha rappresentato il passo d’addio con la maglia dei Blues.Tra i compagni di squadra, è arrivato il saluto di Alvaro Morata sui social: “Non hai idea di quanto mi mancherai! Grazie a te e alla tua meravigliosa ...

Calciomercato Inter - Barella rischia di finire a una big della Premier League : Calciomercato Inter – Sono giorni di lavoro intenso questi per Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter è infatti impegnato come tanti suoi colleghi sul Calciomercato per cercare di rinforzare la squadra per cui lavora. A differenza di molti di essi, però, il dirigente del club nerazzurro non è impegnato tanto per cercare innesti per […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella rischia di ...

Premier League-choc : cocaina alla festa di Natale. Giocatore beccato a sniffare : La Premier League è colpita da un nuovo scandalo. Secondo quanto riportato dal Sun, un Giocatore, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe fatto uso di cocaina durante la festa di Natale a Londra della sua squadra reduce da un match in trasferta. A scoprirlo, un suo compagno di squadra. L'allen