I prezzi dei medicinali sono calati per la prima volta da quasi mezzo secolo

Benzina - per i prezzi dei carburanti è la quiete prima della tempesta : Salgono le quotazioni dei prodotti petroliferi e i prezzi dei carburanti dovrebbero registrare un rialzo nei prossimi giorni...

Automotive - non bastava lo scandalo del diesel. Le multinazionali del settore pizzicate a fare cartello sui prezzi a spese dei consumatori. ... : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro, i principali gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della ...

prezzi dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il 20 aprile 2019 - prevendita al via : Parte oggi la prevendita dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il prossimo 20 aprile. Dalle ore 9.00 di mercoledì 9 gennaio, i biglietti per l'evento sono disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti di Radio 105, dopo aver scaricato dal sito il codice utile per l'acquisto su TicketOne.it. La prevendita anticipata sarà disponibile fino alle ore 23.59 di sabato 12 gennaio. Domenica 13 gennaio alle ore 9.00 verrà invece ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : prezzi dei biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

Dispositivi Echo - caratteristiche e prezzi dei device Amazon - : ... ma con i Dispositivi Echo dobbiamo dire che gli affari del colosso si sono moltiplicati in maniera esponenziale e tantissimi in tutti il mondo hanno deciso di portare a casa uno di questi device. ...

Al via la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019 : prezzi e info utili : Parte la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019, in scena dal 5 al 9 febbraio. Come sempre, la vendita dei ticket per le 5 serate parte con gli abbonamenti. A seguire, verranno resi disponibili per l'acquisto i biglietti per le singole serate in base al numero di abbonamenti venduti e alla disponibilità del teatro. Dall'8 gennaio al 9 gennaio alle 12.00 sarà possibile effettuare una prenotazione per l'acquisto ...

Carburanti : listini dei prezzi invariati : Nessun movimento da segnalare questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati iniziano l’anno con un balzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service ...

prezzi dei biglietti per Vasco Rossi a Cagliari e settori disponibili - al via la prevendita per Fan Club e VivaTicket : Al via la prevendita dei biglietti per il doppio concerto di Vasco Rossi a Cagliari, il 18 e il 19 giugno 2019. Vasco Non Stop Live farà tappa anche in Sardegna per due concerti-evento attesissimi in programma per il 18 e per il 19 giugno del pRossimo anno a Cagliari Fiera. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 20 dicembre, in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club ...

HRVY a Milano nel 2019 - un unico concerto in Italia a marzo : prezzi dei biglietti in prevendita : HRVY a Milano nel 2019 per un'unica data Italiana. L'appuntamento è fissato per il 10 marzo 2019 al Fabrique. Il giovane cantante che ha scalato le classifiche mondiali con il singolo Hasta Luego (numero 1 in classifica in 5 Paesi) si prepara all'unica tappa Italiana della sua tournée europea. Harvey Leigh Cantwell a soli 19 anni vanta una schiera di seguaci sui social che supera la cifra di 8 milioni, di cui 4 milioni solo su Instagram. Da ...

Biglietti in prevendita per La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019 : prezzi dei settori e dei pacchetti VIP : La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019: il cantautorap si prepara al suo primo concerto della carriera in uno Stadio, quello della sua città Natale. L'evento La Favola è in programma per il 4 luglio 2019, una data molto cara ad Ultimo che il 4 luglio dello scorso anno tenne il suo primo live dinanzi a poche migliaia di fan. Da quel giorno, il sostegno ad Ultimo è cresciuto a dismisura, complice la vittoria al Festival di ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

prezzi dei biglietti in prevendita per la nuova data di Slash in Italia nel 2019 : Si aggiunge una nuova data di Slash in Italia nel 2019 dopo quelle già annunciate. Il chitarrista sarà ancora in tour in Italia con Myles Kennedy and the Conspirators per un altro appuntamento in programma per la prossima annata. La tournée andrà a supportare il nuovo album di inediti rilasciato dall'artista nel mese di settembre e che ha voluto intitolare Living the dream. In prima battuta, il chitarrista avrebbe dovuto esibirsi ...

prezzi dei biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I concerti di Pussy Riot nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il collettivo punk sarà nel nostro paese per due date che terranno nel mese di febbraio e che porteranno nelle città di Bologna e Milano. I biglietti per i concerti sono disponibili dalle 10 di lunedì 17 dicembre e con prezzi già stabiliti. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è ...