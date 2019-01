Sicurezza nel porto di Napoli | ispezione degli 007 europei

Sicurezza Spaziale : un argomento emergente incluso nelle proposte del Direttore Generale dell’ESA per “Space19+” : Che si tratti di affrontare le sfide dei detriti spaziali, garantire tempestivi avvisi di impatto da condizioni meteorologiche spaziali o rilevare e deviare asteroidi: la Sicurezza Spaziale è un argomento emergente e sarà incluso nelle proposte del Direttore Generale dell’ESA, Jan Wörner, al prossimo Consiglio Ministeriale, chiamato “Space19+”, a novembre 2019. Lunedì 21 gennaio si terrà un incontro con la stampa per ...

Migranti : sindaco Padova - 'con dl Sicurezza molti nelle maglie criminalità : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - “Premesso che la legge presenta aspetti che, a mio avviso, configgono nettamente con i diritti basilari delle persone e con le garanzie costituzionali, affido queste valutazioni agli organismi preposti e sto al punto delle conseguenze immediate che si scaricheranno sui

Regionali - il candidato presidente Marsilio in visita nella Marsica : bus moderni e Sicurezza per tutti : Una volta in Regione il problema dei trasporti verrà affrontato in maniera puntuale, proprio per evitare che questi episodi di cronaca continuino a essere la normalità quotidiana.

Salvini : «Sradichiamo la delinquenza nel calcio. Sì a stadi di proprietà con camere di Sicurezza» : 'Vogliamo sradicare la delinquenza da dentro e fuori gli stadi. Useremo ogni mezzo necessario'. Così ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , al termine del vertice sulla violenza negli ...

Dl Sicurezza - Fattori (M5s) : “Non c’è nel contratto. Cedere a politica becera e xenofoba di Salvini non me l’aspettavo” : “Dl Sicurezza? Chiariamo: questa roba nel contratto di governo non c’è, né è presente la questione sui porti. Anzi, nel contratto si parla di rimpatri, cosa che non è stata per niente affrontata, e di accorciamento delle procedura di riconoscimento della richiesta d’asilo. E invece il dl Sicurezza la allunga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

DocuWare : Sicurezza e semplicità nella gestione documentale - : DocuWare è la soluzione sviluppata da Kyocera , il colosso giapponese di componenti ceramici industriali per il mondo It e delle comunicazioni, per archiviare automaticamente i documenti sulla base ...

Video - Sfila nel centro storico il corteo contro il Decreto Sicurezza di Salvini : Vi hanno partecipato anche diversi esponenti del mondo politico, fra cui alcuni sindaci. Il discorso di monsignor Seccia, accolto da un caloroso applauso, è stato uno dei momenti principali della ...

Sicurezza stradale : in Lombardia 140 morti nel 2018 - +33% : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Delle vittime 37 sono decedute in incidenti autostradali e 103 sulla viabilità ordinaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla polizia strada

Nel M5s riemergono i malumori per il decreto Sicurezza : riemergono i malumori dentro il M5s sul decreto sicurezza. La legge targata Matteo Salvini, che aveva agitato l'anima più ortodossa del Movimento e che ieri ha infiammato lo scontro con alcuni sindaci, Leoluca Orlando in testa, riapre il fronte delle critiche 5 stelle. Uno strappo che pesa e che fu certificato anche dalla 'presa di distanza' del presidente della Camera, Roberto Fico, che aveva scelto di non ...

Decreto Sicurezza - Orlando a Toninelli : “Smetti di fare il pupo nelle mani di Salvini” : Continua la protesta dei sindaci. "Il porto di Palermo è aperto - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al sit-in davanti al municipio contro il Decreto Sicurezza, dicendosi pronto ad accogliere i 49 migranti che si trovano in mare - E dico al ministro Toninelli la smetta di fare il pupo nelle mani dell'eversivo Salvini".Continua a leggere

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Dl Sicurezza - nuovi malumori nell’M5S Ma di Maio : «Si va avanti» Il fronte del no : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»