huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna: 'Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato' ht… - pistelligoffr : RT @HuffPostItalia: Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna: 'Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato' ht… - gatgatgermano : RT @HuffPostItalia: Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna: 'Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato' ht… - CozzolinoSalvo : RT @HuffPostItalia: Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna: 'Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato' ht… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) La partita per la presidenza Consob entra nel vivo. Dopo l'ok del vicepremier leghista Matteo Salvini sembra non ci siano più resistenze per l'arrivo al vertice dell'autorità di controllo sulla Borsa di Marcello, da sempre candidato sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra i grillini, ilElioè insieme a Carla Ruocco colui che si è distinto di più in Parlamento per chiedere al governo di accelerare sulla nomina di. Ieriha annunciato di aver presentato un'interrogazione per appurare un potenziale conflitto di interessi di Anna Genovese, commissaria Consob attualmente facente funzioni del presidente dopo le dimissioni di Nava, che ha lasciato per incompatibilità con il distacco dal suo ruolo Ue.Ebbene,oggi fan diun tempo loduramente. Nel luglio del 2010, da parlamentare ...