F1 | clamoroso colpo di scena nel futuro di Arrivabene | l’ex Ferrari vicino ad un nuovo

Muriel - il colpo di scena è clamoroso - : In contemporanea con la vittoria scacciacrisi contro la Spal, il Milan sembrava aver trovato anche il nome giusto per rinforzare l'attacco durante il mercato di gennaio . Dalla Spagna era infatti ...

Simona Ventura - il clamoroso colpo di scena : addio Mediaset - dove si trasferisce la conduttrice : Se confermata, sarebbe una mossa clamorosa. Secondo TvBlog, nella nuova edizione totalmente rinnovata di The Voice, nel 2019, arriverà una conduttrice a sorpresa. Lei sarebbe Simona Ventura . Un ...

Albano Carrisi - la figlia Jasmine in trionfo : 'Bellezza struggente - lei...' - un colpo clamoroso al cinema : Anche Jasmine Carrisi entra nel mondo dello spettacolo e lo fa dalla porta principale La giovanissima figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso secondo il gossip , letteralmente impazzito, delle ...

Calciomercato Juventus - nuovo clamoroso obiettivo per Paratici : sarebbe l’ennesimo colpo ad effetto : La Juventus negli ultimi anni ha fatto della programmazione la sua forza. Così, pur non essendo ancora neanche a gennaio, la società bianconera sta già lavorando per la prossima sessione estiva di mercato. Detto e stradetto di Paul Pogba che, nonostante alcune dichiarazioni sul fatto che Manchester sia casa sua, mantiene legami abbastanza stretti con Torino, la dirigenza della Juve e diversi suoi ex compagni, la società bianconera potrebbe ...

F1 - clamoroso colpo di scena in casa Renault : arrestato in Giappone il presidente Ghosn : Le autorità Giapponesi hanno arrestato il presidente della casa francese per aver fornito notizie false relative al proprio stipendio e ai bilanci dell’azienda Fulmine a ciel sereno in casa Renault, il presidente Carlos Ghosn è stato infatti arrestato quest’oggi a Tokyo per aver fornito informazioni fuorvianti relative al proprio stipendio e al bilancio del gruppo Renault-Nissan, di cui è anche amministratore delegato della ...

Inter - nasce la squadra di Beppe Marotta : voci sul colpo clamoroso - arriva il fenomeno : nasce la nuova Inter di Beppe Marotta . E già circolano indiscrezioni in grado di far sognare il popolo nerazzurro. Il mercato del futuro è già in progettazioni e gli obiettivi sono ambiziosi. Tra ...