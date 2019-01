Tav | verso bocciatura analisi costi-benefici Lega in piazza per il sì Di Maio | “Siamo

Tav - verso referendum regioni Nord? : 13.55 Sulla proposta di un referendum sulla Tav aperto alle regioni del Nord in caso di un no del governo, il presidente della Regione Lombardia, Fontana, ribadisce:"La Tav è un'opera che serve e va va fatta.Se è necessario un referendum, faremo anche questo". La proposta è dell'omologo piemontese Chiamparino: "Chiederò al consiglio regionale di indire un referendum consultivo al quale se riterranno i colleghi di Veneto, Lombardia, Valle ...

Tav - "verso una analisi negativa dei costi - ma nessuna decisione è presa" : I tecnici hanno consegnato al governo la relazione sull'analisi costi-benefici dell'opera, ma si tratta ancora di una bozza

Tav - verso analisi tecnica negativa : 'Nessuna decisione ancora presa" - : Il vertice notturno non ha sbloccato il nodo sulla Torino-Lione. Ieri l'esecutivo ha ricevuto la relazione che sembra orientata su una bocciatura. Si prende tempo ma la Lega teme un nuovo scontro con ...

Tav verso la bocciatura - esito negativo dell'analisi costi-benefici : ... gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i cantieri ...

Tav - verso analisi tecnica negativa : 3.03 Si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav. l'analisi è contenuta nella relazione consegnata al governo, definita ancora una "bozza preliminare". Lo si apprende da fonti dell'Esecutivo, al termine del vertice che si è svolto in nottata a Palazzo Chigi sul tema dei migranti. le stesse fonti precisano che nessuna decisione è ancora presa ma si prende ancora tempo.Nel governo si confrontano le linee del ...

Valle d’Aosta : verso l’istituzione di un Tavolo sul tema trasporti : L’Assessore agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy ha incontrato, presso il Dipartimento regionale dei

Francesco Monte ed il gesto che nessuno si aspetTava verso Giulia Salemi! Leggi per saperne di più : Francesco Monte e Giulia Salemi, una storia d’amore su cui nessuno avrebbe scommesso La storia d’amore di Francesco e Giulia è arrivata a Capodanno, altro che fine tra Natale e Santo Stefano! Ed è... L'articolo Francesco Monte ed il gesto che nessuno si aspettava verso Giulia Salemi! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Reggina - si va verso lo 0-3 a Tavolino contro il Matera : La Reggina ha risolto i problemi dopo il passaggio di proprietà ed il pagamento degli stipendi, non il Matera che si trova in una situazione davvero drammatica. I calciatori hanno confermato lo sciopero per la giornata di mercoledì 26 dicembre 2018, la società non ha ancora corrisposto alcunché; i calciatori da settembre 2018 non hanno percepito alcuna mensilità e non hanno avuto garanzie per il futuro. I calciatori dichiarano la ...

Champions League - Inter e Napoli verso gli otTavi : Domani, in campo alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - Giornata di vigilia per Inter e Napoli che domani sera affronteranno rispettivamente Psv ...

"Non portiamo rancore verso Michele Bravi - ma ci aspetTavamo una telefonata". Parla il fratello di Ida - morta nell'incidente : Il 24 novembre, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X-Factor rimase coinvolto in un incidente stradale nel quale perse la vita Rosanna Colia. Il cantante, risultato negativo ai test droga e alcool, rischia fino a 7 anni di carcere perché accusato di omicidio stradale. Enzo Colia, 68enne fratello della vittima, in un'intervista a Liberoha sfogato tutto il suo dolore, Parlando dell'incidente.Possiamo capire come stia lui in ...

L’aereo con cui Angela Merkel sTava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza : L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per un problema tecnico. L’aereo è atterrato a Colonia, in Germania, dove i passeggeri hanno atteso l’arrivo di un aereo sostitutivo

Champions League - si va verso l’inserimento del Var dagli otTavi : Champions League, il Var potrebbe essere inserito nella competizione già in questa stagione come ‘sussurrato’ anche da Ceferin nella giornata di ieri La Uefa potrebbe introdurre il video arbitraggio (Var) in Champions League in questa stagione a partire dagli ottavi di finale, secondo il quotidiano britannico ‘The Times’. Secondo il giornale, il Comitato Esecutivo Uefa affronterà il problema all’inizio di ...