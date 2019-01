MotoGp – La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 | Rainey non ha dubbi | “Jorge

MotoGp - Lorenzo e la nuova sfida sulla Honda 'Voglio imparare da Marquez e batterlo' : 'ONORE ESSERE NEL TEAM PIU' VINCENTE DEL MONDO' - Nel 2019 il Repsol Honda Team compie 25 anni e Repsol raggiunge 50 anni sponsorizzando sport: 'Venticinque anni sono lunghi. Quando, nel 1995, Repsol ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

MotoGp - Marquez e quella singolare sfida con Lorenzo : “finocchio chi arriva per ultimo” : Intervenuto in un programma televisivo spagnolo, lo spagnolo ha parlato dell’arrivo in Honda di Jorge Lorenzo Salutato Dani Pedrosa, passato alla Ktm per occupare il ruolo di collaudatore, Marc Marquez si prepara ad accogliere Jorge Lorenzo alla Honda. AFP/LaPresse Archiviati i primi test di Valencia, dove i due non sono riusciti a scambiare più di qualche battuta, i due si ritroveranno prima a Jerez e poi di nuovo a Valencia per ...

MotoGp Ducati - Lorenzo saluta : «Ora una grande sfida» : Il prossimo anno affiancherà il campione del mondo alla Honda, sulla quale salirà già nei prossimi test della MotoGp. 'Non sarò al 100%, ma sicuramente più passano i giorni più starò meglio. Io ...

MotoGp Ducati - i saluti di Lorenzo : «Ora una grande sfida» : Il prossimo anno affiancherà il campione del mondo alla Honda, sulla quale salirà già nei prossimi test della MotoGp. 'Non sarò al 100%, ma sicuramente più passano i giorni più starò meglio. Io ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sfida Dovizioso-Marquez sull’acqua - Valentino Rossi ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia con tanto di bandiera rossa esposta, i piloti torneranno in pista cercando di ottimizzare la messa a punto delle proprio moto e cercando di capire i segreti del circuito in determinate condizioni, ma bisognerà sempre fare i conti col maltempo che non dovrebbe dare tregua ...

MotoGp – Vinales lancia la sfida a Valentino Rossi : “ecco il mio obiettivo per Valencia” : Maverick Vinales pronto a dare il 100% nell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: lo spagnolo della Yamaha sfida Valentino Rossi per il terzo posto Mondiale E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales ...

MotoGp Rossi-Viñales : Valencia decide la sfida interna : Il sipario stagionale di Valencia decreterà il miglior pilota Yamaha dell'anno, visto che Rossi e Viñales arrivano all'appuntamento conclusivo del mondiale separati di soli 2 punti, a favore del ...