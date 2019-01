Festival di Sanremo 2019: Claudio Bisio e Virginia Raffaele conduttori delle serate. Ecco tutte le anticipazioni

domanipress

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 deldi. Questa la principale innovazione fortemente voluta dal Direttore ArtisticoBaglioni per la gara che appassionerà gli italiani dal 5 al 9 febbraio su Rai1 e Radio2. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno infatti i 22 Artisti scelti dalla Commissione musicale oltre ai 2 vincitori diGiovani, che nelledel 20 e 21 dicembre hanno conquistato il passaporto per il concorso di febbraio.Saranno la vis comica, dolceamara e spesso surreale, di, e la poliedricità del multiforme talento di, a formare – insieme aBaglioni, per la seconda volta al timone della più importante rassegna musicale italiana – il terzetto deicinque primedi Rai1. Definito daBaglioni un “evento musicale e spettacolare ...