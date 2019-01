Gilet gialli | da Di Maio sfida aperta a Parigi | Macron ci paragonò alla lebbra

Gilet gialli - raccolti 117mila euro per la famiglia dell'ex pugile "picchiatore" : Christophe Dettinger, che aveva aggredito due agenti della polizia durante le manifestazioni di Parigi, attualmente è detenuto in carcere

Gilet gialli - la Francia : 'L'Italia ci deve rispetto'. Di Maio : 'Macron ci paragonò alla lebbra' : Non si attenua l'ira di Parigi per il sostegno ai Gilet gialli arrivato ieri da Di Maio e Salvini . 'Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini, perciò penso che la ...

Gilet gialli - Di Maio li corteggia per lanciare la multinazionale del populismo : La multinazionale del populismo . Questo l’obiettivo di Luigi Di Maio . Che a Matteo Salvini, impegnato a perfezionare l’asse nerobruno coi neofascisti di mezza Europa, da Orbán a Marine Le Pen, risponde in vista delle elezioni europee gettando un ponte alla violenza dei Gilet gialli . Il movimento senza faccia né retroterra comune che da due mesi sta devastando Parigi e tenendo sotto scacco il presidente Emmanuel Macron, acerrimo nemico comune ...

Gilet gialli - la Francia : 'L'Italia ci deve rispetto'. Di Maio : 'Macron ci paragonò alla lebbra' : Non si attenua l'ira di Parigi per il sostegno ai Gilet gialli arrivato ieri da Di Maio e Salvini . 'Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini, perciò penso che la ...

Gilet gialli - la Francia : «L'Italia ci deve rispetto». Di Maio : «Macron ci paragonò alla lebbra» : Non si attenua l'ira di Parigi per il sostegno ai Gilet gialli arrivato ieri da Di Maio e Salvini. «Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini,...

Sui Gilet gialli Di Maio attacca la Loiseau : “L’Italia pensi a sé? Macron ci paragonò alla lebbra” : «La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau , dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli , ha dichiarato che la Francia si guarda bene dal dare lezioni all’Italia: “Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro”». Forse dimentica di quando il suo presidente, Macron , parlando del nostro governo, ci aveva paragonato alla lebb...

Luigi Di Maio cerca un'alleanza con i Gilet gialli : Per capirci qualcosa, bisogna prima di tutto analizzare il contesto della politica interna italiana, dove la Lega e i cinquestelle sono alleati ma anche "avversari". In Italia si dice spesso che le ...

Scontro sui Gilet gialli - Di Maio attacca la Francia : Non si placa la polemica sull'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli . Dopo aver incitato il movimento di lotta francese a "non mollare", il capo politico del M5S punta il dito contro la ministra ...

Gilet gialli - Di Maio alla ministra francese : ‘Ipocrita - Macron ci paragonò alla lebbra’ : Luigi Di Maio torna sulla polemica con Parigi e risponde alla ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau: “Forse si dimentica di quando il suo presidente, Emmanuel Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra“. Il vicepremier M5s lo scrive in un post su Facebook, aggiungendo: “Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli ...