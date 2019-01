Scuola, iscrizioni anno scolastico 2019/20 al via da oggi: ecco come fare

scuolainforma

: #Scuola, oggi al via le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Ecco come fare IL #VIDEO - Agenzia_Ansa : #Scuola, oggi al via le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Ecco come fare IL #VIDEO - Palazzo_Chigi : Scuola: dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alle classi prime… - adiconsum : #7gennaio oggi al via le iscrizioni a #scuola per A.S. 2019/2020 -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Al via da, lunedì 7 gennaio, lerelative all’/2020: interessercirca un milione e mezzo di alunni. Ci sarà tempo fino alle ore 20 del 31 gennaio per poter effettuare leobbligatorie per gli alunni al primodi ogni grado:primaria, media esuperiore. Ricordiamo, infatti, che l’iscrizione alle classi intermedie è a cura delle segreterie scolastiche. Le famiglie che si sono preventivamente registrate e hottenuto le credenziali di accesso potresercitare la propria opzione. Lealladell’infanzia e alla paritaria restano cartacee.Procedura per l’iscrizione per l’/2020si dovrà procedere con l’iscrizione? Prima di tutto i genitori dovrregistrarsi sul sito www..istruzione.it: l’apposito format predisposto dal Ministero ...