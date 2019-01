Volley | Superlega | Trento inarrestabile | supera e sorpassa Perugia

Volley : Superlega - Trento batte Perugia e vola al comando : Contro la squadra che sin qui aveva dominato il campionato ed ottenuto più punti di tutti in trasferta, i Campioni del Mondo hanno dimostrato tutto il proprio potenziale, gettando in campo ...

Volley - Superlega 2019. Trento schianta Perugia (3-0) e vola in testa alla classifica! : La Superlega ha una nuova capolista. L’Itas Trentino campione del mondo si prende anche la vetta della graduatoria del massimo campionato tricolore vincendo 3-0 il big match casalingo con la Sir Safety Perugia. Trento ha giocato una partita al limite della perfezione con un sistema muro difesa efficacissimo che, per alcuni tratti del match, ha messo la museruola anche a sua maestà Leon. Da una parte un Trento che, sull’onda lunga ...

Volley : Superlega - Trento-Perugia che sfida ! : Sabato 5 gennaio 2019 la Itas Trentino ospita la capolista Sir Safety Conad Perugia davanti alle telecamere di RAI Sport. Domenica quattro match e tante emozioni con il derby Azimut Leo Shoes Modena -...

Volley : Superlega - Kovacevic è l'MVP di dicembre : Kovacevic ritirerà il premio domani, sabato 5 gennaio, prima del fischio di inizio del match tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia, in diretta su RAI Sport.

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Trento-Perugia vale il primo posto! Civitanova e Modena per restare in scia : Trento-Perugia è il big match della 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sabato 5 gennaio (ore 18.00) si affronteranno la prima e la seconda della classifica, separate da appena un punto: i dolomitici vanno a caccia dell’incredibile sorpasso, i Campioni d’Italia sperano di allungare in vetta alla generale. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso e sentito, i Block Devils dovevano ...

Volley : Superlega - Kovar torna ad essere un giocatore della Lube : CIVITANOVA MARCHE, MACERATA,- Jiri Kovar entra a far parte della rosa della Cucine Lube Civitanova 2018-2019. Lo schiacciatore italiano, classe 1989, vestirà per l'ottavo anno consecutivo la maglia ...

SuperLega Volley - il calendario della 16^ giornata (5-6 gennaio) : programma - orari - tv e streaming : Nel weekend ci si giocherà la 16^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il fine settimana ci propone il terzo turno del girone di ritorno e ne vedremo delle belle, l’anticipo del sabato è estremamente succulento: scontro diretto al vertice tra Perugia e Trento, i dolomitici inseguono i Campioni d’Italia a un solo punto di distacco in classifica e sognano un clamoroso sorpasso in testa mentre i ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 15^ giornata. Pinali si rivela a Modena - Vettori gigante - Piano e Lanza al top : Nel weekend si è disputata la 15^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. OSMANY JUANTORENA. Civitanova non ha problemi a sbarazzarsi di Ravenna, la Lube espugna il Pala De Andrè senza difficoltà ma la Pantera ci mette sempre il suo zampino con 14 pregevoli punti conditi dal 57% in attacco e dal 65% in ...

Volley - Superlega Perugia rischia e vince al tie break. Trento sempre più vicino : ROMA - Cambio al vertice sfiorato nella quindicesima giornata della Superlega di Volley. Perugia infatti annulla un match point e alla fine riesce ad avere la meglio sulla Calzedonia Verona al tie-...

Volley : Superlega - Perugia soffre con Verona - Modena e Civitanova ok : I TABELLINI- VERO Volley MONZA - TOP Volley LATINA 3-1, 20-25, 25-22, 25-23, 25-21, VERO Volley MONZA: Orduna 2, Plotnytskyi 16, Yosifov 3, Ghafour 15, Dzavoronok 21, Beretta 6, Rizzo, L,, Giannotti 0,...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...