F1 | Kubica non si nasconde | “avrò un obiettivo davvero complicato | ecco di cosa si tratta”

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il pilota polacco torna in Formula 1 con il chiarodi rimanerci dopo un’assenza durata ben otto anni Otto anni fa l’ultimo Gran Premio in Formula 1, Roberttorna adesso nel circus con l’di rimanerci. Idee chiare per il pilota polacco, pronto a tutto per riportare in alto la Williams.photo4/LapresseIntervenuto ai microfoni della tv di Stato del suo Paese, il driver di Cracovia ha svelato le sue sensazioni a riguardo: “ritornare in Formula 1 non sarà semplice, ho di fronte a me una delle sfide più grandi e difficili della mia carriera. Ma è quello che stavo cercando. L’ultima stagione non è stata certo facile per la Williams, ma i regolamenti cambieranno e questo potrebbe permetterci di tornare ad essere competitivi. Non è che improvvisamente diventeremo la squadra da battere, ma lavoreremo duro per rendere l’auto migliore di ...