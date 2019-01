CALCIOMERCATO NAPOLI Ultime notizie | un' opzione per Chiesa nell' ambito dell' affare

CALCIOMERCATO NAPOLI - Kouame obiettivo concreto : pazza idea in difesa : Calciomercato Napoli- Un ottimo e brillante inizio di stagione, macchiato solamente dalla precoce eliminazione dalla Champions League. Il Napoli non demorde e si prepara a recitare una seconda parte di stagione da autentica protagonista annunciando la sua sfida alla Juventus. Occhi puntati anche sul fronte mercato. Difficilmente il club azzurro deciderà di muoversi sul fronte […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouame obiettivo concreto: ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - importante offerta con contropartite al Cagliari per Barella : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione molto importante ed è l’unica squadra in grado di competere con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo la dirigenza si muove per gennaio ma anche e soprattutto per giugno. Per la prossima stagione l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Barella, secondo la rosea prima ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie - ag Hamsik : se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. Parla l'agente di Hamsik: 'se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra, vuole restare qua'.

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : il Psg non rinuncia ad Allan - ma per gli azzurri è incedibile : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. Il Psg punta Allan e i francesi sono pronti a fare offerte importanti ma per i campani non è cedibile.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie. L'Atalanta chiede per Ounas ma gli azzurri dicono no : pedina importante : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. L'Atalanta si fa avanti per Adam Ounas ma per il club azzurro il giocatore non è sul mercato.

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Adl vuole blindare Milik : rinnovo fino al 2024 senza clausola : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. La dirigenza punta al rinnovo di Milk fino al 2024 senza inserire alcuna clausola rescissoria.

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Koulibaly a Pogba "ci rivediamo presto" : il senegalese pensa all'addio? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. De Laurentiis blinda Koulibaly, ma il giocatore manda un messaggio sibillino a Pogba.

CALCIOMERCATO NAPOLI - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Poco movimento in entrata - sirene estere per Koulibaly e Allan : Prima metà di stagione con alti e bassi per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea è stata eliminata dalla Champions League nonostante un ottimo girone eliminatorio, ma si trova saldamente al secondo posto in campionato e sembra essere l’unica squadra in grado di impensierire la Juventus. L’obiettivo degli azzurri nella seconda parte di stagione sarà necessariamente quello di conservare la piazza d’onore in ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie : Diawara scalpita - vuole giocare di più. La Fiorentina sta alla porta : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Diawara scontento e inquieto cerca spazio. La Fiorentina sta alla porta ma Ancelotti non ha rinunciato al mediano.

CALCIOMERCATO NAPOLI - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

CALCIOMERCATO - il Napoli insiste per Kouamé. Juve - Kean in uscita : lo vuole il Bologna : Quattro giorni al via, ma il Calciomercato è già entrato nel vivo. Molte le squadre italiane che, per la finestra invernale o per l'estate, si stanno già muovendo, con l'obiettivo di concludere il ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - su Allan piomba anche Guardiola : Calciomercato Napoli, C’E’ LA FILA PER Allan – Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Allan piomba ...

Malcuit è l’ennesima lezione di CALCIOMERCATO del Napoli : Un assist e mezzo Nella sua analisi tattica, Alfonso Fasano ha evidenziato come due dei tre gol del Napoli siano nati da giocate di Kevin Malcuit. Da situazioni non casuali, anzi da meccanismi che Ancelotti ha pensato e attuato per il suo Napoli. È il momento in cui si concretizza il calciomercato fatto dalla società partenopea in estate: il tecnico ha chiesto un esterno basso in grado di attaccare molto, di avanzare sulla fascia con qualità, di ...