Tina Kunakey è incinta | Vincent Cassel sarà papà per la terza volta

Tina Kunakey è incinta : Vincent Cassel diventa papà per la terza volta : Prima cicogna in arrivo per il 51enne Vincent Cassel e la 21enne modella Tina Kunakey, convolati a nozze lo scorso 24 agosto a Bidart dopo due anni di relazione. La notizia giunge grazie ad uno scatto in cui Tina appare con un pancino in bella vista. Per l'attore francese si tratterebbe del suo terzo figlio, dopo le figlie Lèonie e Deva, nate dal matrimonio con l'attrice Monica Bellucci, da cui si è separato nel 2013.Negli ultimi ...