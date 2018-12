Blastingnews

: Spoiler spagnoli Il Segreto: Fernando Mesia lotta tra la vita e la morte - Anthony56776785 : Spoiler spagnoli Il Segreto: Fernando Mesia lotta tra la vita e la morte -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un nuovo appuntamento dedicato aglisulla famosa soap opera di origini iberiche “Il”. Chi segue le avventure ambientate nella cittadina di Puente Viejo, sarà al corrente che nelle puntate italiane è tornato in scena il perfidoda qualche settimana. Il figlio del defunto Olmo ha preso il posto di Francisca Montenegro, perché è riapparso nella villa proprio dopo la sparizione della matrona. Negli episodi iberici che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la prossima settimana, invece, l’ex marito di Maria Castaneda rischierà di perdere laper svolgere un incarico molto difficile. In particolare il rivale di Gonzalo Castro metterà in serio pericolo la sua salute dopo aver salvato Esperanza e Beltran.Ilad un passo dalla, Maria riabbraccia Esperanza e Beltran Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse ...